Rosario de Lerma encendió su espíritu navideño con una multitudinaria fiesta familiar

Rosario de Lerma volvió a abrazar su tradición navideña. En la noche del encendido oficial, cientos de vecinos se reunieron en la plaza central para celebrar el inicio de las fiestas con el árbol navideño, un pesebre iluminado y la nueva ornamentación preparada especialmente para este año. El espíritu navideño no solo vistió a la ciudad de luces, sino que convocó a las familias a reencontrarse en un festejo después de años en los que la celebración había perdido su lugar en esta ciudad.

La puesta incluyó números corpóreos iluminados para recibir el 2026 y un árbol renovado por segundo año consecutivo, que ya comienza a convertirse en símbolo de una etapa en la que Rosario de Lerma recupera y revaloriza sus tradiciones más queridas.

El espíritu festivo tuvo su punto más emotivo con el desfile de niños vestidos para la ocasión. Casi 150 pequeños participaron del concurso organizado por la Dirección de Cultura, y hasta algunas mascotas fueron parte del colorido desfile.

La música también tuvo un lugar central. La Orquesta Municipal Infanto Juvenil acompañó la velada con un repertorio navideño interpretado con bajos, violines, instrumentos de viento y guitarras. Fue el cierre de un año intenso para esta formación que nació durante la gestión del intendente Sergio “Topo” Ramos y que ya celebra dos años de trabajo sostenido gracias al apoyo provincial y municipal. Los villancicos hicieron su debut de la temporada 25/26, y los niños se preparan ahora para llevar su música a los distintos árboles y pesebres barriales.



El final de la noche quedó en manos de la agrupación Risamanía, que presentó “Dulce Navidad”, una obra breve y luminosa en la que participaron los personajes clásicos de estas fiestas. El público vivió el cierre como una invitación a recuperar la magia y a compartirla en familia. La celebración se extendió hasta pasada la medianoche.

El intendente Sergio Ramos destacó el valor simbólico de la fecha:

“Nuevamente el espíritu navideño nos abraza, y qué mejor manera de empezar esta época que con un arbolito de Navidad como los rosarinos nos merecemos. Por segundo año consecutivo decidimos poner un gran esfuerzo, junto al equipo municipal, para hacer un evento para toda la familia, tras años de abandono y de no valorizar este evento con la importancia que realmente tiene. Este resultado no sería posible sin el aporte de cada vecino y contribuyente. Felices fiestas para todos. Vivamos esto con mucho amor, en familia y con nuestros seres queridos”.