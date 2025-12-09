Guardiacárcel hallada sin vida: no descartan nada e investigan todas las hipótesis

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, investiga el hallazgo de una mujer sin vida, ocurrido el pasado domingo en proximidades del barrio Santa María de los Nogales, localidad de San Agustín.

Tras tomar conocimiento, la Fiscal dispuso dispuso la intervención de personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, a fin de realizar las tareas de rigor en el lugar.

El cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF para la realización de la autopsia, que permitirá determinar la causa y la data del fallecimiento.

Sodero Calvet señaló que se trata de una mujer de 32 años y que no se descarta ninguna hipótesis respecto de su muerte. Señaló además que el avance investigativo permitirá permitirá obtener mayores precisiones en relación al hecho.

Las actuaciones, a cargo de la Fiscalía Especializada, se cumplen conforme a la Resolución 1284 del 17 de noviembre de 2021 de la Procuración General de la Provincia, que establece que, ante la muerte de una persona, incluso si inicialmente parece un suicidio o una muerte accidental, debe aplicarse como regla la presunción de femicidio u homicidio doloso. Esto implica seguir los protocolos y medidas correspondientes desde las primeras diligencias hasta que se pueda determinar científicamente la causa del fallecimiento.

La causa de muerte habría sido asfixia por ahorcamiento y la data de la misma se habría establecido en las primeras horas del domingo.

También pudo saber este medio que el cuerpo de la infortunada no había sido entregado a la familia hasta anoche, por disposición judicial. Según dijeron los allegados a la mujer persisten marcadas dudas acerca de cómo se sucedieron los hechos y enormes contradicciones temporales de su pareja (mujer) y del hermano de ésta, presente en una supuesta fiesta de alcohol y otras sustancias que se celebró en barrio Limache, entre la noche del sábado y la mañana del domingo.