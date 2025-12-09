PUBLICIDAD

9 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
seguridad en la frontera con Bolivia
Terremoto en Japón
Metán
Tartagal
motorhome
AFA
Salta

Sáenz encabezó una reunión de gabinete: el próximo lunes asumen nuevos funcionarios

Durante el encuentro se realizó un balance de gestión y se fijaron los próximos objetivos y acciones a corto y mediano plazo. Asimismo, se abordó la optimización de la estructura ejecutiva tras la reciente Ley de Ministerios, en cuyo marco nuevos funcionarios asumirán el próximo lunes.
Martes, 09 de diciembre de 2025 13:21
El gobernador Gustavo Sáenz encabezó una nueva reunión de gabinete para analizar la gestión y trazar la hoja de ruta para los próximos desafíos.

El ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, actuó como vocero al finalizar la jornada, señalando que el Gobernador "fijó y actualizó las prioridades de lo que será el trabajo del gabinete". Estas prioridades se concentran en reforzar áreas esenciales como educación, salud y seguridad, y en la atención a la temporada estival.

El funcionario subrayó la solidez económica de Salta frente al contexto nacional: "Salta es una provincia previsible, predecible desde el punto de vista económico y eso es lo que nos sostiene. A diferencia de otras provincias que tienen inconvenientes en el pago de sueldos, Salta tiene un cronograma fijado, con reuniones paritarias y vamos a tener desembolsos cada quince días hasta el mes de enero en término de aguinaldo y bonos. Eso es parte de la previsibilidad".
 

Sin embargo, Camacho advirtió sobre el contexto actual: "La recaudación no para de caer, debemos ajustar y fijar prioridades". La dinámica de la provincia, si bien cuenta con un plan de desarrollo estratégico, debe "ajustarse y acomodarse a las situaciones con la dinámica lógica que vive la sociedad y del contexto económico nacional".

En el marco de la nueva Ley de Ministerios —que reformula la organización interna del Gabinete para hacerlo más funcional, más ejecutivo y más cercano a la gente—, el ministro Camacho anunció que los cambios comenzarán a implementarse en breve. "El próximo lunes asumirán algunos de los nuevos funcionarios que van a ser parte del gabinete”, adelantó.

El nuevo esquema ministerial, que incluye la formalización de la Jefatura de Gabinete, busca optimizar la coordinación de las políticas públicas y mejorar el rendimiento del Poder Ejecutivo para consolidar la visión de un Estado moderno y eficiente.

Estuvieron presentes también el coordinador Administrativo de la Gobernación, Nicolás Demitrópulos; la secretaria General de la Gobernación, Matilde López Morillo; el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur; de Salud Pública, Federico Mangione; de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore; de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá;  de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada; de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia; de Desarrollo Social, Mario Mimmesi;  de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos; el secretario de Contrataciones Álvaro Gallardo; la secretaria de Prensa y Comunicación, Cecilia Allemand y la diputada nacional (m.c.) Pamela Calletti.

