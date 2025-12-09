El salteño Baltazar Frezze se consagró campeón en el Argentino de Rally Raid

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

El salteño Baltazar Frezze, se consagró campeón argentino de Rally Raid y de esta manera cierra su año deportivo de la mejor manera.

El piloto de motos ganó en la categoría moto 2 del campeonato tras completar la exigente última fecha que unió San Juan, La Rioja y Catamarca, donde se cubrieron más de 1.700 kilómetros de tramos especiales.

Baltazar obtuvo su primer título en la disciplina que practica desde 2016.

“Fue una carrera muy exigente, con etapas complejas de los viejos dakares. Gracias a Dios pude cerrar la temporada de la mejor manera posible siendo campeones argentinos y subcampeones latinos. Fue un año muy positivo donde crecimos un montón y pudimos ganar 4 de las 8 fechas y terminar el mundial en Marruecos”, explicó el piloto.

El salteño busca seguir los pasos de los hermanos Benavides, con quienes entrena, y correr el Dakar de 2027 representando a la provincia y al país.

Frezze Pissoni es piloto oficial del equipo RVM Argemtina y conduce una RVM Rally 450 en el certamen nacional, y también en el SARR (South América Rally Race), del que fue subcampeón esta temporada.

Sin dudas Baltazar es una de las promesas en el deporte salteño, ya que competirá a nivel mundial los próximos años de carrera.