VIDEO. Tensión en Banda Norte: comunidades originarias tomaron la municipalidad

Comunidades originarias tomaron este martes la Municipalidad de Banda Norte en un reclamo directo por la falta de pago de tareas que, según denunciaron, fueron realizadas para el municipio y aún no fueron abonadas. La protesta se mantiene dentro del edificio y no descartan permanecer allí hasta obtener una respuesta concreta de las autoridades.

Los manifestantes sostienen que la deuda corresponde a trabajos que cumplieron bajo contratación del municipio y que, pese a reiterados pedidos formales, no obtuvieron fecha de pago ni confirmación administrativa. La situación se agudizó luego de confirmarse el retiro de la intervención de Marcelo Córdova y el inminente desembarco del nuevo conductor municipal, Ariel Arias, lo que generó mayor incertidumbre en los trabajadores y vecinos respecto de la continuidad de los compromisos asumidos.

“Nos cansamos de las promesas vacías. Trabajamos bajo el sol, cumplimos con todo y aún así nos niegan lo que es nuestro. No nos vamos a mover hasta que nos paguen”, expresó un vocero de las comunidades que participan de la toma, en un mensaje dirigido a la nueva gestión.

Si bien al cierre de esta edición no se registraron intervenciones policiales, el clima dentro de la Municipalidad se mantiene tenso y los manifestantes exigen una respuesta inmediata que incluya cronograma de pago, garantías laborales y un canal formal de diálogo.

Las comunidades permanecen en el edificio a la espera de la llegada de autoridades municipales o provinciales que brinden una solución concreta.