9 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
AFA
Baltazar Frezze
Gobierno Nacional de Javier Milei
María Corina Machado
Ravadavia Banda Norte
Reforma laboral
Central Norte
Municipios

VIDEO. Tensión en Banda Norte: comunidades originarias tomaron la municipalidad

Reclaman por una deuda laboral que, aseguran, se arrastra desde hace semanas sin respuestas oficiales.
Martes, 09 de diciembre de 2025 15:38
Comunidades originarias tomaron este martes la Municipalidad de Banda Norte en un reclamo directo por la falta de pago de tareas que, según denunciaron, fueron realizadas para el municipio y aún no fueron abonadas. La protesta se mantiene dentro del edificio y no descartan permanecer allí hasta obtener una respuesta concreta de las autoridades.

Los manifestantes sostienen que la deuda corresponde a trabajos que cumplieron bajo contratación del municipio y que, pese a reiterados pedidos formales, no obtuvieron fecha de pago ni confirmación administrativa. La situación se agudizó luego de confirmarse el retiro de la intervención de Marcelo Córdova y el inminente desembarco del nuevo conductor municipal, Ariel Arias, lo que generó mayor incertidumbre en los trabajadores y vecinos respecto de la continuidad de los compromisos asumidos.

 

 

“Nos cansamos de las promesas vacías. Trabajamos bajo el sol, cumplimos con todo y aún así nos niegan lo que es nuestro. No nos vamos a mover hasta que nos paguen”, expresó un vocero de las comunidades que participan de la toma, en un mensaje dirigido a la nueva gestión.

Si bien al cierre de esta edición no se registraron intervenciones policiales, el clima dentro de la Municipalidad se mantiene tenso y los manifestantes exigen una respuesta inmediata que incluya cronograma de pago, garantías laborales y un canal formal de diálogo.

Las comunidades permanecen en el edificio a la espera de la llegada de autoridades municipales o provinciales que brinden una solución concreta.

