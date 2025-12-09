Condenan a un hombre a 15 años de prisión por abusar sexualmente de su hija y sobrina

Un hombre fue condenado a 15 años de prisión de cumplimiento efectivo tras ser declarado culpable de haber abusado sexualmente de su hija y de su sobrina cuando ambas eran menores de edad.

El tribunal concluyó que los ataques se iniciaron cuando las niñas tenían entre 6 y 7 años y se extendieron durante varios años dentro del ámbito familiar.

Durante el juicio se acreditó que su hija, hoy de 13 años, sufrió abusos entre los 7 y los 11 años, bajo un esquema de convivencia y guarda que el imputado utilizó para concretar los hechos. A su vez, la investigación demostró que su sobrina, actualmente de 14, también fue sometida a dos episodios de abuso sexual con acceso carnal en el mismo contexto doméstico.

Cómo inició la causa

La causa comenzó cuando la madre de la adolescente denunció los hechos tras conocer el testimonio de su hija. Poco después, una tía presentó otra denuncia al comprobar que su propia hija había vivido situaciones similares años antes.

Los informes médicos, psicológicos y socioambientales incorporados al expediente confirmaron los relatos y avalaron la acusación fiscal. La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Celina Morales Torino, representó al Ministerio Público Fiscal durante las audiencias de debate.

En el fallo, la jueza Gabriela Romero Nallar dispuso además la extracción del perfil genético del condenado y su incorporación al Banco de Datos Genéticos, de acuerdo con los protocolos vigentes.

