9 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Policiales

Prendió fuego a su pareja y la condenaron a tres años de prisión

El hombre quedó con graves quemaduras en el rostro y la parte superior de su cuerpo.
Martes, 09 de diciembre de 2025 18:58
Una mujer de 31 años fue condenada a 3 años de prisión de ejecución condicional por haber rociado con alcohol y prendido fuego a su pareja en noviembre de 2024, en una vivienda ubicada en el macrocentro de la ciudad. El hecho dejó al hombre con graves quemaduras en el rostro y la parte superior del cuerpo y motivó su internación inmediata en el hospital San Bernardo.

El hecho ocurrió el 24 de noviembre, la víctima -de 38 años- debió ser trasladada de urgencia luego de que, según la denuncia de su madre y su hermana, la imputada le arrojara alcohol y lo incendiara deliberadamente. La acusación inicial sostenía la figura de tentativa de homicidio calificado por la relación de pareja y ensañamiento.

La defensa pedía la absolución de la acusada

En los alegatos, el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gabriel González, mantuvo la acusación y solicitó que la mujer fuera condenada a 11 años de prisión. La defensa, en cambio, pidió su absolución por el beneficio de la duda y, en alternativa, la recalificación del hecho a lesiones graves.

Finalmente, el juez Leonardo Feans resolvió condenar a Verónica Nieto por el delito de lesiones graves y no por tentativa de homicidio, imponiéndole una pena en suspenso.

