VIDEO. Nueva pelea callejera sacude a General Güemes y reaviva la preocupación por la violencia

La ciudad de General Güemes volvió a ser escenario de un violento episodio en las últimas horas, en un hecho que se suma a los ataques registrados días pasados y que preocupan a vecinos, autoridades y fuerzas de seguridad por la repetición de situaciones cada vez más agresivas.

Según relataron testigos, dos hombres, que al parecer se encontraban en estado de ebriedad, iniciaron una fuerte discusión que rápidamente derivó en golpes de puño y forcejeos.

En medio de la trifulca, uno de ellos levantó del suelo un cuchillo u objeto punzante y atacó a su oponente, y siguió golpeándolo en el cuerpo.

Pese a la gravedad del hecho y al riesgo evidente de que la situación terminara con consecuencias dramáticas, no se radicaron denuncias policiales.

Vecinos del barrio expresaron su preocupación por “el nivel de violencia” y la creciente frecuencia de peleas callejeras.

Este hecho se suma a otra pelea registrada durante el fin de semana pasado, cuando un grupo de jóvenes se agredió a la salida de una fiesta social en Güemes. Si bien en esa ocasión tampoco hubo denuncias, los videos que circularon en redes sociales dieron cuenta de la ferocidad con la que se golpearon.

Otro episodio en Campo Santo

La escalada de violencia se expandió en el departamento de Güemes. En Campo Santo, a pocos kilómetros de la ciudad cabecera, se registró un segundo incidente en la plaza central del pueblo. Allí, el sobrino del intendente Roberto Taché protagonizó una pelea con otro joven, a quien increpó por circular en moto con escape libre, según comentaron en las redes sociales.

El enfrentamiento rápidamente se viralizó y obligó al jefe comunal a emitir un comunicado: “Cada acto de violencia lastima a todo el pueblo. Por eso queremos dejar en claro que todas las situaciones serán tratadas con la misma responsabilidad, sin privilegios, y que la Justicia actúe sin excepciones”, señaló Taché, buscando llevar tranquilidad a los vecinos y despejar cualquier sospecha de favoritismo hacia su familiar.

Con estos últimos episodios, crece la inquietud en el Valle de Siancas por la sucesión de hechos violentos, muchos vinculados al consumo de alcohol y a encuentros nocturnos que terminan fuera de control.

Autoridades policiales admitieron que reforzarán los patrullajes, aunque insistieron en la necesidad de que los damnificados y testigos realicen las denuncias correspondientes para avanzar en cada caso.