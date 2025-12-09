PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
19°
10 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Gobierno provincial
Accidentes viales
Juicio a las Juntas
Ríos & Asociados
causa contra Kila Gonza
Gobierno provincial
Accidentes viales
Juicio a las Juntas
Ríos & Asociados
causa contra Kila Gonza

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR BLUE

$1445.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

VIDEO. Messi sigue haciendo historia: el primer jugador en ganar dos veces consecutivas el MVP de la MLS

Con 29 goles y 19 asistencias en la temporada, y tras consagrarse campeón con Inter Miami, Lionel Messi ganar por segunda vez consecutiva el premio al Jugador Más Valioso de la Major League Soccer.
Martes, 09 de diciembre de 2025 22:32
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La MLS confirmó este martes lo que muchos ya imaginaban: Lionel Messi fue galardonado con el premio Landon Donovan MLS MVP 2025, y con ello marcó un hito histórico en la liga. Con su distinción, la segunda en dos años consecutivos, el astro argentino se convirtió en el primer jugador en lograr tal proeza desde la creación del galardón.  

Notas Relacionadas

Durante la temporada regular, Messi anotó 29 goles en 28 partidos e hizo 19 asistencias, liderando la tabla de goleadores y asistidores. Gracias a esos números, también se llevó la MLS Golden Boot, un trofeo reservado al máximo goleador. 

 

Pero su impacto no se limitó a la fase regular: en los playoffs fue clave para que Inter Miami conquistara su primer título de la MLS. El delantero registró un total de 15 participaciones (6 goles y 9 asistencias) en la postemporada, récord para una sola campaña de playoffs. 

Al recibir el premio, Messi no dejó de reconocer el esfuerzo colectivo. “Muchas gracias a todos. Es un premio especial por lo que vivimos (…) Quiero compartirlo con mis compañeros porque fue un año exitoso para todo el grupo”, afirmó en la ceremonia celebrada en el Chase Stadium de Fort Lauderdale. 

Messi se une así a la élite de la MLS: solo otro jugador, Preki, había logrado previamente dos MVP, en 1997 y 2003, aunque no de forma consecutiva. Pero ahora el rosarino rompe con todos los esquemas: no sólo gana el premio por segundo año seguido, sino que lo hace liderando en goles, asistencias, y llevando a su club a levantar la MLS Cup por primera vez.

Con este logro, Messi vuelve a demostrar por qué, incluso a los 38 años, sigue marcando diferencias en cualquier liga donde juegue. Un capítulo más en su legado, que suma galardones individuales e históricos para Inter Miami y la MLS.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD