Japón emite una alerta de tsunami tras un potente terremoto de magnitud 7,6

Japón emitió alertas de tsunami tras un potente terremoto de magnitud 7,6 en la escala de Richter que sacudió a unos 80 km de la costa de Aomori a última hora del lunes, provocando evacuaciones en todo el noreste del país.

La Agencia Meteorológica de Japón dijo que olas de hasta tres metros podrían golpear zonas costeras de Hokkaido, Aomori e Iwate. Ya se han observado tsunamis iniciales de entre 20 y 50 cm en varios puertos.

El sismo se produjo a las 23.15 hora local y registró un nivel "superior a seis" en la escala sísmica japonesa de siete niveles en algunas zonas de Aomori, un nivel lo suficientemente fuerte como para derribar muebles pesados y dificultar la bipedestación.

Japón está situado en el "Cinturón de Fuego" del Pacífico y experimenta una frecuente actividad sísmica, que representa aproximadamente una quinta parte de los terremotos mundiales de magnitud superior a 6.