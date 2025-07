Vecinos de la localidad de Betania en el municipio de Campo Santo, honraron a su Santa Patrona Nuestra Señora del Carmen, con una fiesta patronal que se llevó a cabo el pasado domingo 20, en la capilla que lleva su nombre. El día de la Virgen, se celebra todos los 16 de Julio de cada año, pero en Campo Santo, las actividades se corren hacia el domingo siguiente, para permitir que toda la comunidad, no solo de Betania sino de Gral. Güemes, El Bordo y otras localidades cercanas, puedan participar de las actividades religiosas y culturales.

Los primeros peregrinos llegaron a Betania muy temprano para participar de la Misa del Peregrino a las 7 de la mañana. Este año en particular, el peregrinar de cada devoto, les permitió ser beneficiados con el perdón de los pecados, propios o de algún familiar difunto, por haber sido declarada la Capilla por la Iglesia Católica, junto a la parroquia Virgen del Valle en Güemes, como las sedes la indulgencia plenaria, un acontecimiento que tiene lugar una vez cada 25 años, cuyo único requisito es una peregrinación de fe.

La misa dio inicio a las 17, de la cual participaron autoridades locales, encabezadas por el intendente Ignacio Taché, junto al intendente de Güemes, Carlos Rosso, autoridades educativas y policiales. Al término, la imagen de la Virgen del Carmen, salió en procesión, acompañada un importante número de fieles, que caminaron sobre la ruta provincial 12 con dirección al centro de Betania, para regresar a la capilla.

Ya de regreso, la imagen de la Santa Patrona fue homenajeada con un desfile cívico militar, del cual participaron instituciones públicas y privadas, además de agrupaciones policiales y fortines gauchos. "Es muy reconfortante poder vivir una fiesta patronal tan especial para el pueblo de Campo Santo, pero en forma muy particular para los vecinos de Betania, la comunidad vivió la jornada con gran alegría y emoción, además de renovar las esperanzas de que las cosas mejores a nivel nacional, en lo particular espero que me guie para que tome las mejores decisiones como intendente ", manifestó Ignacio Tito Taché.

La Capilla de la Virgen del Carmen es muy antigua, no se conoce una fecha exacta, algunos aseguran que podría tener más de 400 años, de acuerdo a algunos datos históricos, la capilla de Betania fue construida por los jesuitas poco tiempo después de la fundación de Sata. La imagen de la virgen que el pueblo venera, fue traída desde España junto a la imagen de la Virgen de La Viña, aquella que fuera atacada y robada por los pueblos originarios y que actualmente se encuentra en la Iglesia de la Viña en la ciudad de Salta. Las actividades, finalizaron con un festival que disfrutaron todos los presentes, que, desafiando la fría noche, permanecieron en la cercanía de la capilla la histórica Capilla del Carmen.

Un poco de historia por la devoción

