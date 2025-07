Confirman la vuelta a clases mientras continúa la negociación

El ciclo lectivo 2025 se reanudará el lunes, tras el receso escolar de invierno. La vuelta a clases fue confirmada por la ministra de Educación, Cristina Fiore, y por los principales gremios docentes con representación legal, como Sitepsa y ADP.

En contraposición, los Docentes Autoconvocados de la Plaza resolvieron no comenzar las clases y llamaron a un paro por 48 horas que se iniciará este lunes. Exigen un aumento del 50% para el segundo semestre, una concentración frente a Casa de Gobierno y una nueva asamblea provincial. Se trata de una petición desmedida del grupo que se reunió ayer.

La última propuesta salarial fue presentada por el Ejecutivo este jueves y, si bien representó una mejora respecto de la anterior, fue igualmente rechazada por todos los gremios. El esquema ofrecido contemplaba aumentos escalonados del 3% en agosto, 2,5% en octubre, 2% en noviembre y 3% en diciembre. Además del incremento porcentual, la propuesta incluía mejoras en distintos ítems discutidos en las mesas sectoriales, como la jerarquización docente, el aumento del adicional por transporte en Educación, la suba del plus por asistencia crítica en los sectores de Salud y administración central, el pase a planta temporaria de trabajadores estatales, y una mejora del salario inicial para las áreas de Educación y Seguridad.

Los gremios coincidieron en que la propuesta sigue sin alcanzar una recomposición real del poder adquisitivo, afectado por la inflación y el deterioro acumulado.

Desde Sitepsa, la secretaria general Victoria Cervera explicó en Radio Salta que la asamblea provincial del gremio resolvió rechazar completamente la propuesta oficial. "Ese 1,5% adicional respecto de la oferta anterior no representa ninguna mejora sustancial. El esquema propuesto continúa beneficiando a los sectores altos del escalafón y deja afuera a más de 30.000 docentes", advirtió.

Cervera señaló que la oferta tiene un enfoque macroeconómico que no se traduce en mejoras concretas para quienes están en los tramos más bajos del sistema salarial docente. "Nos deja mirando cómo la recomposición llega a algunos y a nosotros no", resumió. No obstante, sostuvo que habrá clases el lunes.

Desde la Asociación Docente Provincial (ADP), su secretario general Fernando Mazzone también confirmó que el lunes comenzarán las clases con normalidad y que el gremio seguirá participando de las mesas de diálogo con el Gobierno.

"Estamos discutiendo puntos sensibles del salario que necesitan mejoras urgentes. El lunes está prevista una reunión sectorial y el martes se retomará la mesa paritaria general", sostuvo. ADP insistió en la necesidad de una propuesta superadora, pero sin romper la instancia de negociación.

La ministra de Educación, Cristina Fiore, destacó el compromiso de los docentes y la diferencia de contexto respecto del plano nacional, donde el Gobierno no convoca a paritarias. "En Salta mantenemos el diálogo abierto. Confío en la docencia salteña, que aún en los momentos más difíciles ha sostenido el vínculo con sus alumnos. Ese esfuerzo vale y merece ser reconocido".

En contraste con los gremios con personería jurídica, los Docentes Autoconvocados de la Plaza definieron en asamblea no iniciar el ciclo lectivo y anunciaron un paro por 48 horas a partir del lunes.

La decisión fue tomada ayer en el Centro Vecinal de Villa Cristina. Allí también resolvieron exigir un incremento salarial del 50% para el segundo semestre, convocar a una concentración frente a Grand Bourg el martes 29 a las 15, y realizar una nueva asamblea provincial ese mismo día, en horario y lugar a confirmar.

Este sector, que mantiene una postura crítica frente a las conducciones gremiales tradicionales, volvió a marcar su presencia con medidas directas de protesta y una agenda autónoma, pero lejos de la realidad económica y fiscal que vive la Provincia, y con una inflación que no es la de otros años.