Expectativa del campo por el discurso de Javier Milei

La expectativa del agro creció en las últimas horas en torno al discurso que dará hoy el presidente Javier Milei en La Rural, ante la posibilidad de anuncios que beneficien al sector en materia de reducción y eliminación de retenciones.

El vocero presidencial Manuel Adorni dijo en conferencia de prensa que "seguramente será un discurso que estará en la tapa y en los medios". Consultado sobre la eliminación de las retenciones dijo que "es uno de los grandes próximos objetivos" del Gobierno nacional.

Por su parte, tras reunirse el miércoles con los integrantes de la Mesa de Enlace, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que en el encuentro "no adelanté medidas porque eso lo va a anunciar el presidente Milei. Ellos sí agradecieron que los escucháramos siempre".

"Ellos ven el esfuerzo que el Gobierno hace, es un sector por el que el Gobierno ha hecho un montón de medidas que los han beneficiado", agregó y remarcó que "me agradecieron porque siempre los escuchamos y por supuesto hacemos el mayor esfuerzo para ir solucionando todo".

Carlos Castagnani, presidente de CRA que también participó de la reunión, dijo en declaraciones radiales que "uno no pierde la esperanza de que es un ambiente propicio para algún anuncio del Presidente".

"Como productores esperamos ese mensaje; las retenciones siempre perjudicaron al sector, pero ahora más que nunca, porque directamente hay lugares, zonas, regiones que los deja con una rentabilidad nula o de quebranto", aseguró.

"Tenemos la expectativa de que el Gobierno haga alguna concesión. Lo importante es que el productor pueda sembrar sabiendo que no va a perder plata", dijo Marcos Pereda, vice de la SRA.

El ruralista resaltó que "hay expectativas. Todos están esperando el discurso del Presidente, esperanzados que va a haber algún anuncio".

Una de las principales posibilidades que se barajan por estas horas es que el Gobierno defina la eliminación de retenciones para la exportación de carne vacuna.

Fuentes del sector cárnico dijeron que esperan que se concrete la eliminación en las retenciones a la exportación de carne de novillo, producto que actualmente tiene retenciones por 6,75% y que el año pasado generó envíos por US$2.900 millones.

Asimismo, el sector espera anuncios por la venta de granos, luego de que estuviera vigente hasta el 30 de junio la rebaja temporaria para soja y maíz que aceleró la venta de granos.

Presencia de Villarruel

También en el marco de la exposición rural, genera incertidumbre si la vicepresidenta Victoria Villarruel asistirá al evento, al que fue formalmente invitada por la organización.

La titular del Senado se mantenía ayer en silencio con respecto a su eventual asistencia al evento que reúne al establishment del sector agropecuario.

Milei y Villarruel atraviesan su peor momento desde la asunción de la fórmula en diciembre de 2023: al inicio de esta semana, el mandatario la calificó de "bruta traidora" durante su discurso en la Derecha Fest, un nuevo ataque ante el cual la titular del Senado optó por el silencio.

Y este jueves, el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que Villarruel "no forma parte" del proyecto del Gobierno y consideró que eso no afecta el normal desarrollo de la gestión. "El Presidente considera que no es parte de la gestión ya desde hace muchísimo tiempo", afirmó.