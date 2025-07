WA WELL: un nuevo modo de habitar el bienestar llega a Salta

San Lorenzo Chico, una de las zonas con mayor proyección en Salta, se prepara para recibir WA WELL, un innovador ecosistema integral de bienestar y alto rendimiento diseñado para responder a la creciente demanda global de salud, longevidad y experiencias transformadoras.

"Aquí el descanso es parte del proceso", aseguran sus creadores, proponiendo no solo un espacio para vivir, sino una experiencia donde la hospitalidad de alta gama se combina con programas clínicos de bienestar, servicios regenerativos y un enfoque personalizado para cada huésped o residente.

El viernes pasado, en el Museo de Bellas Artes de Salta, se realizó un desayuno exclusivo de presentación de WA WELL que convocó a prensa y medios en una jornada única. Allí, los asistentes pudieron sumergirse en experiencias inmersivas gratificantes y relajantes de audioterapia y luminoterapia.

Magdalena Day, fundadora y presidente de Grupo MDay, detalló: "Es un proyecto que lo que apunta es a todo lo que es hotelería y residencias Well, que son bienestar, o sea, apuntamos a lo que es turismo médico y a lo que es turismo de alto rendimiento deportivo, aficionado y por el otro lado tenemos mucho el core en todo lo que es longevidad saludable." Este ambicioso proyecto incluye un spa antiinflamatorio y una variedad de formatos que van desde habitaciones hoteleras con gerenciamiento de una cadena internacional hasta residencias que ofrecen prestaciones propias de hotel con acceso a todas las instalaciones.

WA WELL se erige como el primer ecosistema de bienestar urbano en Salta, ubicado en un área de fuerte crecimiento demográfico: San Lorenzo Chico, que aumentó su población en un 95,5% en los últimos 12 años y mantiene una proyección anual sostenida del 5,9%. Con un enfoque 360º este desarrollo integral combina la naturaleza, la tranquilidad y la cercanía urbana con un compromiso firme hacia la salud física, mental y emocional, apoyado en la neuroarquitectura, el diseño bioclimático, espacios verdes y criterios de confort ambiental pensados para facilitar una vida en equilibrio y armonía con el entorno y con uno mismo.

Magdalena Day, Grupo MDAY.

"Lo que nosotros venimos pregonando hace mucho tiempo es la experiencia inmersiva dentro de los ambientes tanto laborales como residenciales, como experiencias también, o sea, todo lo que tiene que ver con la arquitectura biofílica que es la naturaleza dentro de los espacios que habitamos y el ciclo circadiano nuestro, que es el ciclo que cumplimos durante la hora del día, se altera con determinadas luces. Entonces, ser consciente que nuestro bienestar depende de un montón de factores y qué hacemos al respecto", añadió Day, subrayando la importancia de crear espacios que respeten el ritmo natural del cuerpo humano. El desarrollo contará con aproximadamente 12.000 metros cuadrados construidos, cerca de 90 habitaciones y residencias que podrán incorporarse o no al pool hotelero. La obra comenzará en los próximos dos meses y tendrá una duración estimada de 30 meses, estando ubicada al lado de WA Diamond, otro proyecto de alta tecnología y eficiencia también impulsado por Grupo MDay.

Un componente esencial del proyecto es el centro de Wellness Science llamado BION, desarrollado con BioSolutions, una consultora científica especializada en el diseño de programas de salud personalizados, integrando medicina de precisión, neurociencia aplicada y terapias complementarias de vanguardia.

San Lorenzo Chico, donde se desarrolla WA WELL tuvo un crecimiento del +95,5% en 12 años y una proyección sostenida del +5,9% anual.

Nació de la visión compartida entre los doctores Javier Jaldín Fincati y María Eugenia Ortiz, profesionales con más de 20 años de experiencia en investigación biomédica, biotecnología y calidad en laboratorios de Argentina, Europa y Canadá.

BioSolutions trabaja en la construcción de una nueva cultura del bienestar: no enfocada en la enfermedad, sino en la transformación integral y sostenible de la salud física, emocional y cognitiva. Entre sus propuestas destacan programas como BioImpulse, BioBalance y BioAgeing, orientados a mejorar la calidad de vida, potenciar el rendimiento y promover una longevidad saludable. Además, desarrolla experiencias inmersivas y colaboraciones estratégicas.

El proyecto integra neuroarquitectura, confort ambiental, diseño bioclimático, espacios verdes para facilitar una vida en armonía. El proyecto abarcará unos 12.000 m² con alrededor de 89-90 habitaciones y residencias que pueden incorporarse al pool hotelero.

En tanto, la Dra. Sandra Rossi, médica especialista en medicina del deporte y referente en neurociencia aplicada al alto rendimiento, forma parte del equipo. Con más de 20 años de trayectoria, incluyendo su trabajo con la Selección Argentina de Fútbol durante la etapa de Alejandro Sabella, Rossi impulsa el desarrollo de la atención, la conciencia corporal y el entrenamiento neurocognitivo, elevando los estándares en rendimiento deportivo y calidad de vid en contextos de alta exigencia. Su visión renovada del bienestar integra entorno, hábitos y entrenamiento mental como componentes esenciales junto con la actividad física y la alimentación. Colabora con proyectos que aspiran a transformar no solo personas, sino también entornos, culturas y estilos de vida. Más allá de la infraestructura, WA WELL quiere transformar la experiencia de habitar Salta: "Con estos proyectos lo que queremos básicamente es también transformar a Salta en un destino, digamos, que no solamente nos eligen por lo lindo y por nuestra cultura, sino también por los beneficios que tenemos, o sea, en nuestra calidad de aire, en nuestro clima", concluyó Magdalena Day.