Increíble: ahora faltan 300 metros de una obra adicional en la ruta 50

La historia de la autopista sobre la Ruta Nacional 50, entre Pichanal y Orán, es la crónica de una obra envuelta en controversias y sospechas de corrupción desde su inicio. Tras una década y media de demoras, suspensiones, redeterminaciones de precios y cambios de empresas contratistas, el tramo fue inaugurado por segunda vez en abril pasado con la apertura del puente derivador a la altura de Hipólito Yrigoyen, antes lo había hecho el exgobernador Juan Manuel Urtubey, pese a los evidentes faltantes en la obra. Desde aquel momento, la "obra terminada" sigue incompleta y genera fuertes cuestionamientos.

La última "inauguración" en abril pasado celebró la habilitación de un puente y un distribuidor de tránsito que permitirían a los vecinos de Yrigoyen ingresar y salir de con mayor seguridad. Pero, en los hechos, la conexión plena no existe: faltan 300 metros de pavimentación sobre la calle Hernando de Lerma, vital para vincular la localidad con la autopista y la calle Güemes.

Sin este tramo, miles de vecinos que trabajan, estudian o consumen en Orán continúan expuestos a transitar por uno de los sectores más peligrosos de la Ruta 50, un camino que ya se cobró varias vidas en los últimos años.

La controversia y la sospecha viene por el costo de esas tres cuadras de pavimento que ya habrían sido financiadas y de las cuales, el municipio a cargo de la intendenta Soledad Cabrera, solo debía aportar la mano de obra. Sin embargo, desde el Ejecutivo local afirman que nunca recibieron el dinero para ejecutar las obras complementarias.

Esta contradicción aviva las sospechas sobre el manejo de fondos. "Esperamos que no se repita la historia de los casi 500 millones que desaparecieron en 2024 y aún no se pueden justificar", advirtieron algunos referentes del lugar.

El concejal David Villalba, de Hipólito Yrigoyen, denunció públicamente la opacidad del Ejecutivo local en relación al manejo de fondos y la comunicación sobre sus actos de gobierno.

"Desde el inicio de esta gestión venimos peleando por transparencia, pero no hay información sobre la pavimentación. No sabemos si el municipio recibió o no los fondos. Incluso hay irregularidades sobre los estudios de suelo: querían asfaltar sin estudios previos en una zona con base blanda, lo cual es un riesgo", señaló Villalba.

El edil anticipó que presentará nuevos pedidos de informe y denuncias por incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que —según afirma— el Concejo Deliberante está completamente desinformado.

Mas allá de las inauguraciones a lo largo de 15 años, la multimillonaria autopista sigue a medidas, en esta oportunidad para los vecinos de Yrigoyen debido a la falta de 300 metros de asfalto.

"Se trata de una obra que fue facturada varias veces y que aún no está terminada. Es inaceptable que después de más de 10 años y tantos anuncios, los vecinos sigan arriesgando su vida en una ruta insegura", remarcan los críticos de la gestión local, sobre el estado actual y la obra faltante.