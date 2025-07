En la mañana del viernes, las personas que llegaron hasta la sede de los Tribunales de Metán se vieron sorprendidas por la presencia de un joven encadenado a las rejas del edificio del Poder Judicial de Salta, correspondiente al Distrito Sur.

Inmediatamente, la situación se volvió comentario público y, en pocas horas, las imágenes de la liberación del joven —a cargo de un abogado del foro local que además es concejal— se viralizaron.

La historia es una más de las tantas que suelen atravesar algunas personas, pero en este caso adquirió notoriedad pública.

Todo comenzó cuando un trabajador fue demorado por la Policía tras el allanamiento de su domicilio, en el marco de una investigación por un robo.

El viernes, el joven se encadenó en los Tribunales de Metán asegurando que es inocente y exigiendo —a la vez— que le devolvieran su teléfono celular, el cual había sido secuestrado.

"Los policías de la Brigada entraron a mi casa en la calle Suiza 421 con una orden de allanamiento firmada por el juez Mario Dilascio. No encontraron nada y me trataron como un delincuente", declaró el joven.

Luego agregó: "Me consideran sospechoso porque yo había hecho un trabajo en la casa de una mujer a la que le robaron", expresó Dante Solaliga, haciendo sonar los grillos de sus cadenas.

Con una orden librada por el magistrado y la intervención de la Fiscalía Penal 1, a cargo de Sergio Castellanos, los investigadores irrumpieron días atrás en el domicilio de Solaliga para buscar elementos sustraídos como un televisor, botas, camperas, colchas y una tablet, entre otros.

"Esto me está causando un perjuicio enorme porque todos los vecinos vieron a muchos policías en mi casa y yo no soy un ladrón. Me secuestraron el celular, que es mi herramienta de trabajo, porque la gente me llama para hacer reparaciones de electrodomésticos y mantenimiento de equipos de refrigeración a domicilio", explicó el vecino metanense.

Debido a la situación, el hombre se encadenó el viernes 25 frente al edificio de los Tribunales metanenses. A través de un medio de comunicación pidió la presencia del abogado y concejal Federico Delgado, quien acudió al lugar, le quitó las cadenas y solicitó la urgente intervención de la Justicia.

"Estuve en el CIF para que le hicieran las pericias a mi celular y luego me lo devolvieron porque no tiene nada relacionado con un ilícito. Soy inocente, no he cometido ningún robo, y lo que hicieron conmigo es una gran injusticia. El juez Dilascio firmó una orden de allanamiento con una liviandad tremenda y sin pruebas", dijo Solaliga, quien rompió en llanto.

Las imágenes del momento en que el concejal Delgado le quita las cadenas al vecino metanense se volvieron virales. Al mismo tiempo, el trabajador recibió el apoyo de la gente en redes sociales.

Sin embargo, la investigación continúa. Extraoficialmente se supo que los efectivos policiales contaban con elementos que justificaron la solicitud de la orden de allanamiento, al menos según su versión.