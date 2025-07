El mundo del pádel se rinde ante el salteño Maxi Arce

El partido más esperado de la semana en Málaga no solo captó la atención de los especialistas del pádel profesional, sino también de los opinólogos de las redes sociales. De un lado de la red, el salteño Maxi Arce, número 1 del desaparecido circuito A1 Padel, junto a su compañero ocasional, el chaqueño Franco Stupaczuk. Del otro, nada menos que los número 2 del mundo del Premier Padel, Ale Galán y Federico Chingotto.

Los pronósticos no eran favorables. Muchos anticipaban una paliza. Que Arce no aguantaría el ritmo, que no lograría pasar más de un par de pelotas, que la diferencia entre circuitos era “abismal”. Incluso, se hablaba de una posible bicicleta (doble 6-0) por parte de la pareja española-argentina.

Pero nada de eso ocurrió. Durante todo el partido, la dupla argentina dio pelea con firmeza y cabeza fría. El resultado final fue 7-5 6-4 a favor de Galán y Chingotto, pero el nivel mostrado por Arce y Stupa fue altamente competitivo. De hecho, las estadísticas mostraron números similares en remates, puntos ganados y errores no forzados. La diferencia clave estuvo en los winners.

Al finalizar el encuentro, los propios ganadores reconocieron el mérito del salteño. En la entrevista post partido, tanto Ale como Fede se deshicieron en elogios para Maxi. Incluso, Chingotto recordó haberlo conocido años atrás en una exhibición en Metán, y afirmó que desde entonces ya había notado su enorme calidad.

La actuación de Arce generó repercusión internacional. Periodistas de todo el mundo elogiaron su rendimiento y pidieron que se quede en Premier Padel, convencidos de que puede llegar a instancias decisivas en los torneos más importantes.

Una vez más, Maximiliano Arce Simo se convirtió en embajador del deporte salteño. Con su talento, determinación y mentalidad ganadora, demostró que puede estar a la altura de la élite del pádel mundial, y al mismo tiempo reivindicó el nivel del circuito A1, que supo liderar durante años.

Mientras tanto, en Salta, los fanáticos madrugaron toda la semana para seguir cada uno de sus partidos. Y muchos mantienen la esperanza de volver a verlo competir en casa antes de fin de año.