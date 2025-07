Pablo López no se presentó en el Concejo y reprogramaron su descargo por el escándalo sexual

Hoy, a las 11, estaba prevista la presentación del concejal Pablo López ante la Comisión de Disciplina y Juicio Político del Concejo Deliberante de Salta. Sin embargo, no asistió y la audiencia fue reprogramada para el próximo jueves a las 11 de la mañana.

El presidente del Concejo Deliberante, Darío Madile, en diálogo con los medios de prensa, explicó: "Hoy a las 11 estaba citado el concejal para poder realizar su descargo. Esto salió aprobado por el cuerpo. No vino, y es por eso que nos volvimos a reunir como comisión y reprogramamos la citación para el día jueves a las 11."

Consultado sobre el pedido del edil de extender el plazo, Madile indicó: "El concejal puede pedir lo que quiera. No hay un proceso con plazos establecidos porque esto no es un procedimiento de juicio político. La comisión analiza si hay medidas sancionatorias o no, y se le da la posibilidad al imputado de ejercer su derecho de descargo."

Además, confirmó que comenzaron a llegar los informes judiciales: "Se nos informó que estaban llegando en estos precisos momentos los informes, y en base a eso se va a analizar en la próxima reunión."

Sobre la posibilidad de renunciar, Madile recordó que fue rechazada por unanimidad: "La rechazamos porque los motivos que presentaba, como hostigamiento y persecución política, no eran acordes. Desde esta institución nunca hubo esos hechos."

Informes determinantes

También se refirió a la relevancia del informe judicial. "Creo que va a ser determinante. Aunque los hechos son de público conocimiento, necesitamos tenerlos oficialmente para no basarnos en dichos o comentarios", indicó.

Respecto a lo que ocurrirá tras el nuevo llamado, sostuvo: "El mismo jueves se puede elaborar el dictamen, salvo que la comisión decida otra cosa. Si están todas las medidas y hay una opinión formada, ese mismo día podría resolverse."

El análisis que se realiza gira en torno a la “incompatibilidad moral sobreviniente” al cargo que López ocupa. "Eso es lo que estamos juzgando, si existe o no la incompatibilidad moral para decidir qué sanción le corresponde."

Consultado sobre el impacto de este proceso en el nuevo mandato que López asumiría en diciembre, Madile aclaró: "Esto corresponde al mandato actual que estamos cumpliendo porque la decisión la toma el cuerpo conformado en este caso. A partir del 10 de diciembre hay otra conformación de otro cuerpo que serán los que tendrán que ver qué decisión toman en el caso de que el concejal se presente a sus miembros."

También dejó en claro que el descargo puede presentarse por escrito. "De cualquier manera, presencial, escrito, de cualquiera de las formas."

En cuanto a su condición actual como funcionario, reiteró: "Nuestra Carta Municipal no nos dice específicamente qué medidas tomar durante este proceso. Por ende, sigue siendo concejal y puede presentarse a sesionar."

Finalmente, Madile confirmó la nueva citación: "Jueves 11 de la mañana se realiza una nueva convocatoria por parte de la Comisión para que pueda ejercer su derecho de descargo", finalizó.