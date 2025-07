Escándalo sin freno: López no se presentó y postergan su descargo

El concejal exlibertario Pablo López, denunciado penalmente por su expareja en la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género, no se presentó ayer ante la Comisión de Disciplina y Juicio Político del Concejo Deliberante de Salta, donde debía realizar su descargo. Fue citado nuevamente para mañana, a las 11.

La acusación en su contra refiere a supuestos favores sexuales a cambio de dinero. López estaba citado formalmente y debía presentarse ayer las 11 de la mañana, pero no asistió. Por ese motivo, la Comisión decidió reprogramar la audiencia para mañana, a la misma hora.

El presidente del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta, Darío Madile, en dialogó con medios de prensa, confirmó que "el concejal estaba citado a las 11 para poder realizar su descargo. Esto salió aprobado por el cuerpo, pero no vino, y es por eso que nos volvimos a reunir como comisión y reprogramamos la citación para el jueves (por mañana) a la misma hora".

López había solicitado el lunes pasado un plazo de cinco días para ejercer su descargo. "El concejal tiene la posibilidad de pedir lo que quiera. No hay un proceso establecido, ni específico porque esto no es un procedimiento de juicio político formal donde tenés plazos establecidos. Esto se conforma con la Comisión de Disciplina y Juicio Político para ver y analizar si hay medidas sancionatorias o no", refirió.

El presidente del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta, Darío Madile. JAVIER RUEDA.

Madile también confirmó que comenzaron a llegar los informes de la Justicia. "Se nos informó que estaban llegando en estos precisos momentos y, en base a eso, se va a analizar en la próxima reunión", afirmó. En ese sentido, señaló que el contenido oficial de esos documentos será determinante. "Aunque los hechos son de público conocimiento y se conocieron los audios, detalles de esa denuncia, necesitamos tenerlos oficialmente para tomar una decisión y no basarnos en dichos o comentarios. En base a eso la comisión evaluará y decidirá", enfatizó.

En relación al pedido de renuncia que López había presentado semanas atrás, Madile recordó que fue rechazado por unanimidad.

La denuncia, rechazada

"Esto surgió de un procedimiento donde los concejales creyeron y estábamos todos de acuerdo en eso. De hecho, fue rechazada (la renuncia) por unanimidad dado que los motivos que el argumentaba eran hostigamiento y persecución política, que no eran acordes porque desde esta institución nunca hubo esos hechos, es por eso que la renuncia no fue aprobada", dijo Madile.

Consultado sobre cómo sigue el proceso tras la nueva citación, hacia un dictamen, Madile explicó que, "puede ser este mismo jueves directamente, salvo que la Comisión decida otra cosa pero si considera que están todos los elementos reunidos y hay una opinión formada, el dictamen podría elaborarse"

Además, el presidente del Concejo, aclaró: "Estamos juzgando si existe o no una incompatibilidad moral para tomar una decisión de qué sanción le corresponde".

Se supo que este descargo no tiene nada que ver con la posibilidad de que López asuma en diciembre porque es otro mandato.

Sobre mandatos

En ese sentido, el presidente del Concejo, detalló que el procedimiento en curso se refiere actual mandato de López. "Esto corresponde al mandato que estamos cumpliendo ahora, porque la decisión la toma el cuerpo conformado en este caso. A partir del 10 de diciembre habrá otra conformación de otro cuerpo que serán quienes tendrán que ver que decisión toman en el caso en el que el concejal se presente a sus miembros"

Respecto a las formas del descargo, Madile precisó que puede ser escrito o presencial.

Al ser consultado sobre si técnicamente López sigue siendo concejal y podría presentarse a sesionar, Madile respondió: "sí. Nuestra Carta Municipal no prevé, no dice específicamente que medidas durante el proceso que corresponda se tendrían que tomar con respeto a la situación, por ende sigue siendo concejal".

El caso se originó hace dos semanas cuando se difundieron los audios que desataron el escándalo, en los que López pedía favores sexuales a cambio de parte del sueldo a su expareja, quien lo denunció en la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género. Luego, el fue expulsado de su partido, La Libertad Avanza.