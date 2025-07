Sigue el rechazo de Sitepsa, ADP y AMET y el Gobierno defiende la suba

Los gremios docentes Sitepsa, ADP y AMET que rechazaron la propuesta salarial anunciada por el Gobierno provincial mantienen su postura. Incluso, ayer los afiliados de Sitepsa realizaron una manifestación en el centro de la capital salteña.

Ayer, fuentes del Ejecutivo aseguraron que al acuerdo que se firmó con otros sindicatos estatales se alinea con las estimaciones de inflación y busca sostener el poder adquisitivo.

El acuerdo pautado el martes contempla un aumento total del 23% para 2025, con un 14% escalonado en el segundo semestre (4% en agosto, 5% en octubre y 5% en diciembre), más un bono no remunerativo de $50.000 a cobrar con los sueldos de julio. Según fuentes del Ejecutivo, el esquema está dentro del rango estimado por el Fondo Monetario Internacional, que prevé una inflación anual del 18 al 23% para el país, y replica el orden fiscal con una política de ingresos "responsable y previsible".

María Victoria Cervera, secretaria general de Sitepsa, fue tajante: "Es falso que los docentes hayamos acompañado esta propuesta. Ninguno de los tres sindicatos rubricó el acta. Lo que hizo el Gobierno fue una puesta en escena". Según Cervera, la propuesta no responde a los puntos esenciales reclamados, como la recomposición efectiva del salario base ni la reapertura de paritarias antes de octubre.

Desde la Asociación Docente Provincial (ADP), el secretario general Fernando Mazzone también confirmó que el gremio no firmó. Reconoció avances en reclamos como la jerarquización de cargos directivos —con un aumento de $8.000 a $50.000 en el adicional para directores y supervisores—, pero explicó que no hubo avances en la regularización del código 690, un ítem no remunerativo que, según afirmó, impacta a todos los niveles docentes. "Ese punto es clave. Lo venimos pidiendo hace años y no obtuvimos respuesta", señaló.

En respuesta al anuncio gubernamental, Sitepsa decretó un paro hasta el viernes y movilizaciones. El viernes se realizará una asamblea docente para definir la continuidad del plan de lucha.

"El Gobierno firmó con sindicatos que no nos representan, o directamente sin firmas. Y lo peor es que quiere hacer pasar una revisión por una reapertura de paritarias. Sabemos que las revisiones no se cumplen", advirtió Cervera.

Por su parte, ADP se encuentra en proceso de consulta con delegados y afiliados para definir los pasos a seguir. Mazzone no descartó una medida de fuerza, aunque aclaró que se deberá definir mediante los canales orgánicos del sindicato. "La medida de fuerza no puede improvisarse. Además, el Gobierno puede dictar conciliación obligatoria", remarcó.

Los gremios también manifestaron preocupación por el deterioro del salario docente. Mazzone detalló que el sueldo inicial pasará de $540.800 a $715.000, aunque advirtió que sigue siendo insuficiente. "Es una mejora, pero no alcanza. Cada vez más colegas se acercan al gremio por ayuda económica. El salario está siendo absorbido por las deudas".

La postura oficial

Desde el Gobierno provincial remarcan que el acuerdo está en línea con las previsiones inflacionarias nacionales e internacionales, y que garantiza previsibilidad fiscal en un año complejo. Subrayan que Salta se desmarca de otras provincias que apenas cerraron subas por debajo de la inflación o sumas no remunerativas sin impacto jubilatorio.

A nivel nacional, la propuesta salteña se presenta como una excepción. Otros sectores cerraron acuerdos por debajo de la inflación. El gremio de Sanidad, por ejemplo, pactó subas del 1,5% mensual entre mayo y julio, con sumas no remunerativas de hasta $60.000. Los metalúrgicos acordaron un 3,3% en abril y un 1,2% en mayo, también con bonos por fuera del salario. Incluso la Federación de Empleados de Comercio acordó un aumento bimestral del 3,7%.

En cuanto a Salud, en Salta se acordaron mejoras en los item de asistencia crítica, así como la jerarquización por grupo y subgrupo, junto con el pase a planta temporaria. Se avanzará en la actualización de contratos.