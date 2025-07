Así fue el primer stream de Olga en Salta: calor, cariño y empanadas

El streaming no para y esta vez le tocó a Salta ser el centro de atención. Sería Increíble, el programa sensación de Olga, llegó este viernes a la Plaza 9 de Julio con una transmisión en vivo que quedará en el recuerdo de los salteños… y también de los protagonistas.







Desde las 8 de la mañana, Damián Betular, Nati Jota, Homero Pettinato y Eial Moldavsky se subieron al escenario montado frente al Cabildo con ponchos, empanadas en mano y un entusiasmo que fue correspondido con gritos, abrazos y carteles del público. Al finalizar el programa, los cuatro dialogaron con El Tribuno y compartieron sus sensaciones, frases favoritas y todo lo que vivieron en su paso por la ciudad.

“Muy bien, muy contentos. Va a ser cortito, pero hay que disfrutarlo”, dijo Betular apenas arrancó. “Me parece que está buenísimo mostrar toda esta belleza de esta ciudad increíble”.

Betular, además, no perdió el tiempo y adoptó uno de los términos más salteños que escuchó en la jornada: “Meta, me encanta, la voy a empezar a usar. Estamos meta baile, meta empanada, meta todo”.

Por su parte, Homero Pettinato también se mostró desbordado de emoción. En conversación con este medio dijo: “Hermoso, muy hermoso, mirá lo que es esto, boludo. Yo no puedo creer que tengan esto todos los días”. Aunque aclaró que no pudo recorrer mucho: “Uno viene a laburar y es difícil conocer la provincia. Pero la ciudad es hermosa y el cariño de la gente no se puede creer”.

Entre sus descubrimientos más salteños, Homero eligió una palabra que no conocía: “Churita me gustó mucho la definición, para la gente linda”. Y confesó con humor: “Me comí nueve empanadas en La Casona. Las de carne. En serio”.

En tanto Eial Moldavsky, se mostró visiblemente sorprendido por el marco de público, comentó a El Tribuno: “La gente es amorosa, divina. Eran las 8 de la mañana y la plaza estaba llena, no lo puedo creer”. Al igual que sus compañeros, también se rindió ante las empanadas: “La empanada es bárbara porque ese tamaño es muy venenoso. Te comés 60 sin darte cuenta”.

También le gustó el “meta”: “Vamos a comer más empanadas, ¡meta! Lo metés, ¿no?”. Y confirmó que le gustaría volver: “Ojalá, porque de verdad es lindísimo estar acá”.

Nati Jota, siempre cálida y espontánea, se emocionó por el recibimiento: “Fue muy lindo, increíble la cantidad de gente que vino. Me comí mil empanadas a las 9 de la mañana, no sé cómo va a ser el día, pero estoy re contenta y súper agradecida”.

Además de la gastronomía, Nati se llevó un diccionario emocional: “Aprendí el ‘meta’, el ‘pué’ y el ‘churito’. Me encantó, me pareció súper tierno. Nunca lo había escuchado. Yo soy churita”.

Y cerró con una invitación para todos: “Mañana tenemos otro stream de 8 a 10 de la mañana. Ojalá volvamos más adelante. Esta vez son dos días acá, y la idea es seguir recorriendo Argentina”.