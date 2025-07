Morena Rial y la cultura anti esfuerzo: "Ni en pedo me levanto a las 8"

Morena Rial enfrenta nuevas acusaciones sobre su participación en robos ocurridos en 2015, que complicarían su estado judicial. Según informó Martín Candalaft, la influencer deberá presentarse el próximo 13 de agosto en la Justicia.

Por ello, las cámaras de LAM fueron en busca de sus declaraciones al respecto y ella lanzó polémicas frases que no tardaron en viralizarse.

Cuando Santiago Riva Roy le consultó por sus futuros proyectos laborales, la influencer respondió: “Tampoco me voy a levantar a las 8 de la mañana. Ustedes se levantarán a esa hora, yo no. Los amo a todos, vuelvo a ser meme, chicos, pero ni en pedo me levanto a las 8 de la mañana para trabajar”.

Según sumó su abogado Alejandro Cipolla a la conversación, le daría trabajo en su estudio jurídico. “¿Como oficinista?”, consultó Riva Roy.

“Sí, yo soy VIP, siempre VIP. Después de las 2 de la tarde, el horario que quieran. Mi fábrica abre a las 2 de la tarde. Si quieren, laburo de madrugada, pero a la mañana no”, respondió.

Por otra parte, se defendió de las acusaciones y desmintió estar complicada en la Justicia.