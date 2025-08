Juventud tendrá hoy una dura prueba de fuego por el sueño del ascenso

Será un choque de titanes con dos polos opuestos. Es que esta noche, Juventud Antoniana, que no pudo sumar en su debut en el Nonagonal del Federal A y pensando en ser protagonista del próximo ascenso a la Primera Nacional, enfrentará al poderoso Sarmiento de La Banda, que está en la cima de la zona B.

El encuentro, correspondiente a la tercera fecha, se llevará a cabo a partir de las 22 horas en el estadio padre Ernesto Martearena, bajo el arbitraje del tucumano Martín Exequiel, quien estará asistido por Daniel Ponce y Agustín Marto, también de Tucumán y como cuarto árbitro el jujeño Walter Cardoso.

Pero lo cierto es que esta noche, en lo que se prevé otro gran apoyo del "Mundo Juventud" en todo el estadio, el santo buscará volver a ser fuerte como local y comenzar a sumar de a tres para meterse entre los primeros de ta tabla.

Cabe recordar que el plantel tuvo libre la primera fecha y el domingo pasado, en Rafaela, perdió 2 a 0 ante 9 de Julio, luego de un primer tiempo que hacia soñar con una clara victoria, que no pudo ser.

Por su parte, el conjunto santiagueño viene con puntaje ideal tras ganarle en el debut a Douglas Haig por 1 a 0, mientras que el fin de semana pasado doblegó a Independiente de Chivilcoy por 2 a 1.

En esta oportunidad, si bien el técnico Germán Noce no confirmó aún el equipo, se espera la recuperación del experimentado Martín Esparza, quien sufrió una sobrecarga muscular. Así el cuerpo técnico evaluará su evolución hasta último momento.

De todos modos, el arquero Martín Montero, uno de los principales referentes del joven plantel destacó que "queremos cortar de una vez esa racha de visitante, pero en casa sabemos que somos fuertes y que contamos con nuestra gente".

"El aliento de la gente se siente y contagia"



El presidente de Juventud Antoniana, Juan Carlos Segura aseguró que para el partido de esta noche las esperanzas son grandes, sobre todo tomando en cuenta la fortaleza que representa la localía en Salta.

"Nos estamos preparando con muchas ansias y esperanza, porque necesitamos de un triunfo rotundo para poder empezar a seguir en carrera y lo bueno es que todavía de local no nos pudieron ganar", destacó el mandatario.

Resaltó que "es muy importante que la gente nos vuelva a acompañar. Es el club más convocante y es un orgullo para Juventud, pero además para todo el fútbol salteño. El aliento de la gente se siente y contagia a los jugadores. Todos a la par y alentando es otra cosa".Con respecto a las derrotas de visitante, reveló que "todavía estamos buscando la explicación después de varios meses, siendo que en varias oportunidades mostramos mejor juego y capacidad, sobre todo en el primer tiempo cuando somos superiores mediante la presión y buen juego"."Nuestro objetivo es la Copa Argentina y para eso debemos ganar de visitante, pero también todos los partidos de local", concluyó.