Gonet contó por qué habló de su relación con Homero

Entre salidas de compras, risas de amigas y momentos para ella misma, Sofía Gonet transita una soltería, marcada por declaraciones sinceras y sin filtro sobre su ruptura con Homero Pettinato. En medio de esta etapa, sus palabras resonaron fuerte en redes y medios, sobre todo después de las nuevas críticas que dirigió a su expareja y sumaron otro capítulo a una historia de idas, vueltas y mucha exposición.

La polémica no se apaga. Pese a que tanto Homero como su hermana, Tamara, salieron a contestarle, Sofía ya había explicado por qué decidió hacer públicas tantas situaciones vividas durante sus meses de relación. Y lo hizo en primera persona, fiel a su estilo, durante una entrevista distendida con Cami Mayan para el ciclo Resumido (Luzu).

La conversación arrancó con humor y complicidad. Fue la propia Cami quien recordó una frase que la mismísima Sofía, apodada La Reini por sus seguidores, solía usar con amigas atravesando rupturas: "Amiga, si yo fuera vos, con lo que te pasó, sabés cómo los hundo a todos. íImaginate si me hubiese pasado a mí, no, no, no, prendo fuego el mundo!". Entre carcajadas, Sofía evocó un video en el que Homero Pettinato se burlaba de ella y explicó: "Yo hice mi catarsis como hago siempre que me separo. La realidad es que siempre hago lo mismo, era de esperarse. Cuando estoy en pareja ventilo todo. Se hubieran portado mejor, es así".

"Yo ya lo superé"

Con el espacio para expresarse y revivir lo ocurrido, la influencer profundizó en lo que la motivó a hablar públicamente. "Yo no dije nada que nadie no se espere de él. Yo ya lo superé, pero necesitaba hacer mi catarsis después de tantos meses de tolerancia", sostuvo abiertamente. El ida y vuelta dejó en claro que para Sofía es vital poder hablar de lo que vivió y sacar afuera aquello que guardó durante mucho tiempo.

Lejos de aceptar el rol de "expareja silenciosa", la influencer asegura: "Tengo un problema que no me puedo quedar callada. Me encantaría ser un ser elevado y espiritual, pero no", lanzó con ironía, mostrando su particular mix de humor y honestidad. Fiel a su marca personal, La Reini dejó un mensaje contundente: aunque supere los vínculos, no está dispuesta a maquillarse ni a callarse por quedar bien ante la mirada ajena.

El trasfondo de este conflicto reciente encuentra un antecedente claro en el video viral protagonizado por Homero. Aquella noche, en una cena con amigos, el streamer decidió responderle a Sofía con ironía. El clip, que se compartió miles de veces, lo muestra limpiándose las manos con el cabello de una amiga, mientras él decía entre bromas: "Perdón, tenía salsita teriyaki en la mano".

Entre risas y complicidades, otra mujer le preguntó: "¿Querés pedirte algo más? ¿Algo más de comer?", a lo que el muchacho respondió: "¿Pagás vos? Porque sabés que no traje la billetera, no tengo nada".

"¿Querés venir a casa?"

Sin frenar el juego, el conductor de streaming la invitó a su departamento con una frase directa, interpretada en redes como una contestación a Gonet: "¿Querés venir a casa? Vivo con una rata". La situación causó carcajadas entre los presentes. "Me muero, ¿cuánto tiene?", fue el comentario de la joven, desatando más risas. "Vivo con una ratita de un año", sumó Homero entre guiños y bromas.

Fue precisamente este episodio, y otros comportamientos, los que motivaron a la influencer a compartir su experiencia. En el video que subió a su cuenta de Instagram, seguida por más de un millón de usuarios, la influencer expuso muchas de las actitudes de su exnovio durante los siete meses de relación. El video llevó un título irónico: "Aun así me quedé parte uno de 65", anticipando que la lista era larga. Entre las anécdotas, destacó: "Se quedó dormido en nuestro primer viaje de pareja que organicé e invité yo. Se le metió una rata en la casa y como era tan vago para deshacerse de ella, decidió que convivamos con la rata".

Así, entre historias personales, reflexiones públicas y respuestas en clave de humor, Sofía elige transitar su soltería sin ocultar ninguna parte del proceso.