La banalización de la libertad

Dice un dicho, frecuentemente repetido por conservadores, que quien no fue de izquierda, de joven, no tiene corazón; y que quien no es de derecha, de adulto, no tiene cerebro. No suscribo al dicho ni a la idea subyacente. Profesar cualquier ideología sólo hace sentido si ayuda a desarrollar personas y lograr una sociedad mejor; y para eso no hay edad. Sólo requiere de humanismo sin fundamentalismos, nacionalismos ni maniqueísmos. En general, sólo requiere de un humanismo que carezca de todo otro "ismo".

Profesar una ideología -cualquiera- como bando, como "fasces", me parece de una estupidez soberana; algo propio de idiotas sociales. De enanos morales. De personas con "gusanos en la cabeza"; "expresión de moda" pero que no es privativa de ninguna ideología en particular. Se puede ser de izquierda o de derecha y ser una persona de bien. Lo contrario también vale; se puede ser de izquierda o de derecha y mostrar comportamientos propios de alguien con "gusanos en la cabeza". Como, por ejemplo, como ocurrió en Córdoba, en el "Derecha Fest"; una demostración cabal y grotesca de lo que puede pasar cuando muchos "cabezas de queso gruyere" se amontonan en un mismo lugar. "No apto para kukas". "No apto para zurdos". "No apto para progres". "No apto para periodistas ensobrados" y el clásico -y perverso- "No odiamos lo suficiente a los periodistas", fueron las consignas del encuentro.

En el ingreso, un Milei de cartón tamaño natural recibía a los asistentes. Junto a esta gigantografía se alineaban otras de Donald Trump, de Giorgia Meloni y de Nayib Bukele. La gente posaba antes esos líderes de cartón -yo diría de pacotilla-, antes de entrar al hall inundado de tazas, remeras y hasta "zapatos libertarios" a la venta. Un Gran Bazar Libertario organizado por "La Derecha Diario"; la única publicación que Milei no odia y que, en cambio, repostea su contenido.

Abrieron el evento tres pastores evangélicos con mensajes de fuerte contenido religioso. Luego habló Daniel Parisini (el inefable Gordo Dan), el trol libertario que se imaginaba candidato en las próximas elecciones bonaerenses. Presentado como "una de las grandes estrellas del movimiento libertario" dijo cosas como: "Me chupa la pija la opinión de los kukas" (sic). Habló de las "cavernas fascistas" y de los zurdos "hijos de una gran puta" (sic). Además, criticó al Congreso, asegurando que le "apunta al corazón del plan, al equilibrio fiscal".

También habló Nicolás Márquez, biógrafo del Presidente quien, entre otras cosas, dijo: "Estamos en guerra, no estamos en una democracia noruega. Estamos en un país anormal tratando de llegar a ser algún día normal. ¿Qué tenemos que hacer con nuestros enemigos? No podemos sentarnos a dialogar, salvo en alguna circunstancia en que no nos quede otra. Tenemos que exterminarlos políticamente".

Del discurso de Milei no voy a opinar. Está en la red para quien quiera leerlo. Sólo quisiera entender cómo puede decir: "Somos el primer gobierno de la historia argentina que baja la deuda en US$50.000 millones en un año". No sé a qué deuda se refiere pero, siempre insisto con lo mismo: no se combate la mentira K instalando mentiras M. Pero no me quiero detener en esto sino en algo más recurrente y general: en la violencia de siempre.

Tenemos que entender que no es gratuito para la democracia, ni para las instituciones democráticas, ni para la sociedad; que el presidente de la Nación llame "bruta traidora" a su vicepresidente; ni que haga silencio y deje corear a los asistentes "hija de puta / hija de puta (sic)" sin detenerlos. Es como si lo hubiera coreado él mismo. Ya sé; soy "un idiota de las formas". Lo soy. Las formas hacen al mensaje. A veces, importan tanto o más que el contenido.

En la asistencia se veían muchos adolescentes consumiendo cánticos, consignas, folletos, libros y palabras como: "Guerra"; "Enemigos"; "Kucas"; "Exterminar"; "Golpe". Esto le están inculcando a esos jóvenes; una absoluta intolerancia. "Si el adoctrinamiento es de derecha, entonces no es adoctrinamiento. Es la Verdad.", retruca el "Gordo Dan".

Todos tenemos derecho a ser libres de pensar y de defender aquello en lo que creemos; sin temor a ser insultados, denigrados ni repulsados. Esa es la única Libertad, la de verdad. Las "otras libertades" son sólo eslóganes de campaña y esclavitudes disfrazadas. Es llamativo que este conservadurismo tan rancio, viejo y apolillado, se vista de Revolución. Karina Milei dice: "Acá se viene a defender con uñas y dientes las ideas del presidente. Y en esa batalla, la lealtad no es una opción: es una condición". Obediencia debida y a guardarse la opinión. Curiosa revolución.

Quizás no tenga cabeza. Pero no quiero pecar de no tener corazón. No soy kirchnerista; cualquiera puede comprobarlo leyendo mis columnas desde la primera de ellas. Pero tampoco suscribo a la crueldad ni a la violencia como forma de vida. Esto no me hace zurdo, ni idiota, ni alguien con gusanos en la cabeza.

Quiero creer que podemos rescatar nuestro perdido humanismo entre los escombros de tanta destrucción sostenida por ambos, por los "kukas" y los "anti-kukas". Por todos esos que, en nombre de una pseudo "batalla cultural", sólo están destruyéndonos a nosotros y a nuestra raquítica, cianótica y enferma democracia. Que siguen banalizando la idea de la Libertad clamando por una nunca perdida Libertad.