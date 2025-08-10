Cardiólogo asesinó a su hermano por una herencia

Un joven médico está detenido por el crimen de su hermano y en las últimas horas el fiscal agravó los cargos al cardiólogo José Chávez Espinoza, acusándolo de haber asesinado a su hermano, Daniel Enrique Chávez Espinoza, "por codicia"; "… un ánimo desmedido de riquezas, con una clara motivación patrimonial" y para apropiarse de la herencia de su padre muerto, según la investigación.

El fiscal Hugo Herrera asegura que la víctima -Daniel Enrique- fue asesinada entre el 5 y 6 de julio de 2023. Su cuerpo fue hallado calcinado el 6 en el paraje La Victoria, Departamento Banda.

Dos años después, el médico cardiólogo fue trasladado desde el Centro Único de Detenidos, al Juzgado de La Banda. Ante sus abogados, Juan José Saín y Andrés Lizárraga, el fiscal lo notificó de la nueva imputación ("codicia"), adosándola al "homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento", reprimido con prisión perpetua.

A criterio de la acusación, el crimen fue perpetrado "durante un proceso sucesorio "ab intestato" de su difunto padre, Antonio Chávez Torres. La declaratoria de herederos fue resuelta el 3 de julio de 2023 y notificada al médico preso el 7 de julio.

En latín, "ab intestato" significa sin testamento. Refiere a la sucesión de bienes de un muerto que no dejó un testamento válido. Allí, la ley establece un orden de sucesión para determinar quiénes son los herederos legales.

Le aplicó medicamentos para sedarlo

Al referirse al crimen, Herrera juzgó que primero, José le aplicó medicamentos para sedar a Daniel Enrique y colocarlo en un estado de indefensión. Luego, manipuló el celular de la víctima y envió a su propio celular un mensaje que decía: "José, te dejo a cargo de la cochera y la Toyota. Decile al tío Pepe que quedas a cargo y que te dé lo de la cochera y la Toyota y los papeles".

A la vez, también habría enviado un mensaje a un tío. En él, "intentaba asegurar el cobro de una suma de dinero relativa a una cochera y la entrega de una camioneta Toyota SW4, todos bienes pertenecientes a la herencia" del difunto padre, subrayó el fiscal.

El 8 de julio el médico se presentó en la casa del tío "no solo para cobrar la cuota mensual por la venta" de un hotel ubicado en Sarmiento, "sino, además cobrar $ 50.000 que mensualmente percibía Daniel Enrique.

Al parecer, el tío se negó, pero igual el médico habría "retirado la camioneta Toyota SW4 negra desde la cochera de Sarmiento al 500. La unidad fue secuestrada judicialmente de la casa del detenido el 18 de julio de 2023.

Más adelante, según el fiscal, "... usted ofreció en venta el automóvil Toyota Corolla que era conducido habitualmente por su hermano y que también pertenecía a la herencia" del difunto.

La operación fue concretada el 15 de julio/2023 por $ 3.000.000, dinero que se encontraba en poder del galeno al caer preso e incautado en el Bº San Carlos el 18 de julio de 2023, destacó Herrera al fundamentar la acusación.