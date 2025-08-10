El turismo de reuniones celebra por partida doble

Este mes, Salta marca dos hitos clave en el desarrollo del turismo de reuniones como política de Estado: el 18° aniversario del Centro de Convenciones Salta, el más importante del norte argentino, y el 1° aniversario del Centro de Convenciones Cafayate.

Ambos espacios forman parte de una estrategia que ha permitido posicionar a la provincia en el circuito nacional e internacional del sector MICE (Meetings, Incentives, Congresses and Exhibitions), con un impacto directo en la actividad económica local, la generación de empleo, la desestacionalización turística y la proyección cultural y académica.

Desde su inauguración el 11 de agosto de 2007, el Centro de Convenciones Salta ha albergado más de 1.300 eventos, consolidándose como epicentro de reuniones, congresos, ferias y espectáculos en el norte del país. El predio, de 30 hectáreas, cuenta con 10.685 m² cubiertos, salones y salas de conferencias, SUM independiente, cocinas equipadas, foyer, amplios espacios exteriores para ferias y espectáculos, y un estacionamiento con gran capacidad.

Entre los eventos que marcaron su historia figuran la Convención Remax, Argentina Mining, Feria Potencia 2024, la Asamblea de Testigos de Jehová, Expo Ciudad, el Congreso Argentino de Anestesiología, ciclos de conferencias académicos y empresariales, y propuestas como Beauty Prof Salta y Chachingo Wine Fair Nacional. En los próximos días volverá a ser sede de Experiencia Endeavor NOA, encuentro que convoca a más de 3.000 asistentes.

Uno de los destinos más elegidos de Latinoamérica

Su proyección se vio fortalecida desde 2012, cuando se creó la Sociedad del Estado y se afianzó el trabajo conjunto entre el Ministerio de Turismo y Deportes y el sector privado, permitiendo que Salta se ubicara entre los destinos más elegidos de Latinoamérica para este tipo de actividades.

El Centro de Convenciones Cafayate celebra su primer año de funcionamiento como nueva referencia para el turismo de reuniones en los Valles Calchaquíes. Ubicado estratégicamente sobre la Ruta 40, junto al río Lorohuasi, cuenta con un edificio de 6.100 m² cubiertos, un predio exterior de 9.200 m² y capacidad para 700 personas. Dispone de un salón principal divisible, SUM, cocina, depósitos y un diseño adaptable a distintos formatos.

Desde su apertura, ha recibido eventos científicos, culturales, corporativos y gastronómicos, entre ellos la Asamblea Anual de FEHGRA, el Congreso de FAEVYT Joven, el Congreso Internacional Intercultural de Pueblos Originarios, las Jornadas Científicas de Neurología y Cardiología, y la Feria Potencia Federal, que convocó a público y emprendedores de toda la provincia.