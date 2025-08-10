¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

10 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
entrevista
plan güemes
ATE
crisis en la pymes
Fentanilo
Día del Niño
Pampita Ardohaín
La China Suárez y Mauro Icardi
Espectáculos

El cumpleaños de Anita García Moritán: decoración de Lilo y Stitch y todos los invitados

La hija de Pampita y Roberto García Moritán celebró su cuarta vuelta al sol. 
Domingo, 10 de agosto de 2025 10:01
Anita García Moritán celebró su cuarto cumpleaños con una fiesta soñada que combinó color, diversión y una ambientación inspirada en Lilo y Stitch, el personaje de Disney que más le gusta. La organización estuvo a cargo de su madrina, Luciana, una de las grandes amigas de Pampita, quien cuidó cada detalle para que la jornada fuera perfecta.

La decoración incluyó guiños hawaianos y al simpático extraterrestre azul, mientras que los souvenirs para los chicos fueron originales valijitas con libros para colorear de Stitch. El festejo de Anita García Moritán arrancó a las 15 y reunió a familiares y amigos cercanos. Entre los primeros en llegar estuvieron Delfina y Santino, hijos mayores de Roberto García Moritán, el hermano de Pampita, Guillermo, con su novia, y la mamá de la modelo.

Benjamín Vicuña también se hizo presente, llevando a los hijos que comparte con Pampita: Beltrán, Benicio, además también trajo a sus retoños con la China Suárez, Amancio y Magnolia. Tras quedarse un rato, regresó más tarde para buscarlos. Bautista, por su parte, llegó con amigos y se retiró por su cuenta.
 

 

Temas de la nota

