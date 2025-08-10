China Suárez y Mauro Icardi, solos en Estambul: el nuevo capítulo de su vida en Turquía

El viernes por la noche, Rufina Cabré aterrizó en Buenos Aires con una gran sonrisa. Junto a sus hermanos, Magnolia y Amancio, la pequeña regresó de Turquía después de unas vacaciones familiares. Aunque su plan inicial era instalarse en Estambul junto a su mamá, China Suárez, y Mauro Icardi, decidió volver para reencontrarse con su papá, Nicolás Cabré, y despedirse otra vez de sus amigos antes de comenzar las clases en el país europeo.

Mientras los niños regresaban a la Argentina, la actriz y el delantero del Galatasaray daban sus primeros pasos en la convivencia plena, ya instalados en una lujosa propiedad en el barrio de Beşiktaş. A través de Instagram, Eugenia compartió una postal de Icardi relajado en la pileta del jardín y escribió: “Van llegando los muebles que elegimos. Recorremos buscando lo que necesitamos, prendemos velitas, nos abrazamos y agradecemos. Te amo”.

Un cambio de vida y de país

La mudanza no solo implica un nuevo hogar, sino una apuesta definitiva por su relación. Según informó Intrusos (América), el futbolista renovaría su contrato por dos años más con el club turco, por lo que la pareja permanecerá un largo tiempo en Estambul. La periodista Karina Iavícoli reveló que entre hoy y mañana se completa la mudanza a una mansión cercana al Bósforo, en una zona que combina la tradición turca con la modernidad europea.

El regreso de los chicos

Los hijos de la actriz ya están instalados en Buenos Aires: Magnolia y Amancio pasarán unos días con su papá, Benjamín Vicuña, mientras que Rufina permanecerá con Nicolás Cabré. Según contó Paula Varela, la niña extrañaba a su entorno y prefirió aprovechar el receso para pasar más tiempo con sus afectos, antes de retomar el ciclo lectivo en Turquía.

Sin embargo, no todo está definido. Iavícoli señaló que existe la posibilidad de que Rufina regrese a Estambul acompañada de su padre, aunque Cabré habría manifestado que sus compromisos laborales y carreras programadas complican un viaje prolongado al país euroasiático.

Un hogar en construcción

En este nuevo capítulo, la China se concentra en armar su casa ideal: compra muebles, personaliza los espacios y transforma la mansión en un lugar “a medida” para la pareja. “Es un lugar hermoso, que también le va a permitir moverse sola cuando quiera”, comentó gente de su círculo cercano.

Así, entre cajas de mudanza, momentos de intimidad y mensajes románticos en redes, China Suárez y Mauro Icardi comienzan a escribir su vida juntos en Turquía, lejos de Argentina, pero con la familia siempre como punto de referencia.