Borracho al volante en Tres Cerritos: derribó dos árboles tras perder el control de su camioneta

**Violento siniestro vial en Tres Cerritos: conductor borracho arranca dos árboles**

Un conductor en estado de ebriedad protagonizó un violento accidente en la madrugada de hoy en el barrio Tres Cerritos. El hombre, al mando de una camioneta Toyota Hilux, perdió el control del rodado y terminó arrancando dos árboles en el boulevard Los Molles. El incidente ocurrió cerca de las 6 de la mañana y, según confirmaron fuentes policiales, el conductor registró 1,44 gramos de alcohol por litro de sangre.

Vecinos del lugar, quienes informaron del suceso a través de El Tribuno WhatsApp, detallaron que el ruido del impacto fue estremecedor. "Fue de madrugada, si no podría haber sido una verdadera tragedia", comentó uno de ellos.

Minutos después, personal de Tránsito arribó al lugar y procedió al secuestro del vehículo. El conductor, cuya identidad no ha sido revelada, fue detenido.

