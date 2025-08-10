¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

10 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Pampita Ardohaín
La China Suárez y Mauro Icardi
Embarcación
Castañares
Juventud Antoniana
Central Norte
Deportes

Juventud Antoniana le gana 1-0 a Gimnasia de Chivilcoy. EN VIVO

Se enfrentan por el torneo del Federal A este domingo desde las 15.30. 
Domingo, 10 de agosto de 2025 14:53
Foto: Javier Rueda
Seguí minuto a minuto el duelo entre Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy y Juventud Antoniana, por la fecha 4 de la Zona B del Torneo Federal A. La transmisión comenzará este domingo 10 de agosto desde las 15:30.

 


 

