VIDEO. Un partido terminó en batalla campal: hubo dos heridos por cuchillo y dos detenidos

Un violento desenlace tuvo un partido de fútbol durante un torneo en Club Norte, ubicado en la avenida Reyes Católicos, donde el sábado a la noche hubo varios heridos por golpes de puño, elementos contundentes y dos heridos por arma blanca. Al final del tumulto fueron detenidas dos personas, las cuales esperan una dura imputación penal.

El procedimiento de policías del Distrito de Prevención 1, fue en avenida Reyes Católicos y Samsón, de la ciudad de Salta. Fue en el marco de un desorden registrado durante un encuentro futbolístico que terminó en una batahola.

Los demorados

Un hombre y una mujer fueron demorados acusados de lesionar con arma blanca a dos personas en ese contexto. La gravedad de las heridas no trascendieron, pero se cree que estas personas detenida podrían ser acusadas de intento de homicidio.

De acuerdo a lo que se conoció, hubo, además, personas golpeadas con elementos contundentes.

Personal del Samec trabajó en el lugar y asistió a las personas lesionadas. Una fue trasladada al hospital San Bernardo y horas más tarde fue dada de alta. Intervino la Fiscalía Penal 2.

El comunicado del responsable del torneo

"Cómo organizadores y club estamos muy dolidos por los hechos ocurridos Ayer, creemos que el espíritu de nuestro torneo es competitivo y recreativo, hacemos torneos hace 5 años en esta cancha y antes en otra también, jamás vivimos el nivel de violencia de anoche, todo escalo muy rápido, nuestro objetivo es ofrecer un torneo limpio y competitivo, más allá de algún manotazo o palabra subida de tono nunca llegamos a esto, nos solidarizamos con las personas lesionadas y agradecemos a dios no lamentar una tragedia mayor hoy. Yo, el ema, personalmente me siento decepcionado y triste, que equipos, amigos y familiares con los que compartimos sábado a sábado este campeonato hayan llegado a tal nivel de violencia, hoy la continuidad del torneo se encuentra en duda y estamos a disposición de la justicia, cualquier novedad estaremos informando".