10 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Primera Nacional
Mountain Bike
Homicidio en tartagal
Manuel Adorni
apuñalados
Fentanilo contaminado
Conflicto en la Franja de Gaza
Turismo
Major League Soccer (MLS)
Especial
+5493874749361
Salta

El NOA recibe por primera vez al Lic. Martín Reynoso, referente nacional en Mindfulness y Autocompasión

Domingo, 10 de agosto de 2025 21:49
Alguna vez te preguntaste ¿cómo te hablas a vos mismo , cuando las cosas no salen como esperas? ¿Cuándo no tenes el control de una situación?¿Qué tan seguido nos tratamos con la misma amabilidad que ofreceríamos a un ser querido? En un mundo donde la autocrítica y el perfeccionismo parecen estar de moda, estas  preguntas  nos invitan abrir la puerta a un cambio profundo en nuestra manera de vivir.

El sábado 13 de septiembre, de 09:00 a 12:00 hs, en el Hotel Altos de la Viña,Jujuy,  se llevara el primer encuentro  del WORKSHOP: “Mindfulness y Autocompasión para gestionar la autocrítica y el perfeccionismo” de la mano del Lic. Martín Reynoso, psicólogo, instructor de Mindfulness,fundador de Train YourBrain Argentina y autor de los libros“Mindfulness: la Meditación Científica” y “Entrena el cerebro emocional”. Con una trayectoria que incluye la coordinación de programas en INECO y la dirección de posgrados en la Universidad Favaloro, Reynoso llega por primera vez al Noroeste Argentino para compartir su experiencia y enseñanzas.



Lo que viviremos en el taller


Durante la jornada exploraremos cómo la práctica del mindfulness relacional y la autocompasión nos permite disminuir la dureza con la que nos tratamos, cultivar una motivación más saludable y reconectar con lo que verdaderamente importa. Sobre todo , por lo menos, aprender a tratarnos bien , mientras la estamos pasando mal.

Aprenderemos herramientas para responder en lugar de reaccionar, regular nuestras emociones con mayor sabiduría, y establecer un diálogo interno más amable y constructivo.



También hablaremos de las resistencias que suelen aparecer, la práctica de la autocompasión desde la neurociencias, no es sentir lastima ni pena por nosotros, ni tampoco autoindulgencia , es una invitación a vivir la propia experiencia  del momento presente tal como es, sin querer evitarlo ni rechazarlo y desde ahí cultivar una voz más amable y compasiva con nosotros y con los demás para cosechar un mayor bienestar en nuestras vidas.

Al final, todos somos seres humanos, y queremos ser felices y estar libres de sufrimiento.

Beneficios respaldados por la neurociencia


La investigación en neurociencias confirma que estas prácticas:
- Reducen el estrés y la ansiedad.
- Mejoran la atención y la concentración.
- Disminuyen la autocrítica y aumentan la autoaceptación.
- Fortalecen la resiliencia ante las dificultades.
- Mejoran nuestras relaciones interpersonales.
- Transforman la manera en que nos relacionamos con el sufrimiento.



Un aporte desde JujuyMindfulness


Como instructora de mindfulness y compasión y responsable de JujuyMindfulness, Lic. Carolina Pfister me emociona profundamente poder ofrecer este espacio a la comunidad. Nuestro propósito es acercar herramientas que mejoren el bienestar emocional y promuevan una vida más consciente y equilibrada. La visita del Lic. Reynoso es un regalo para quienes buscan un cambio genuino en su manera de estar en el mundo.

Este taller  está abierto a todo público, no se necesita experiencia previa.

DATOS DEL EVENTO:

Fecha: Sábado 13 de septiembre de 2025
Hora: 09:00 a 12:00 hs
Lugar: Hotel Altos de la Viña – San Salvador de Jujuy
Cupo: 40 personas
Inscripciones: +54 9 388 496 0093

Ig: @jujuymindfulness

Precio: $35.000
Incluye: Coffee break y sorpresas


 

Últimas noticias

