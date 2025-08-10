¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

11 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Sitepsa
Ataques a la Franja de Gaza
incendio en castañares
Autos de Colección
homicidios en Tartagal
relatos de salta
Futsal
Copa Argentina 2025
Precio de los Combustibles
Deportes

La dupla Valdes Diez - Garralda ganó la XXI Vuelta de los Valles

Los pilotos se consagraron en la tradicional carrera, entre 40 binomios de Buenos Aires, Salta, Jujuy y Tucumán.

Mario Peiro
Lunes, 11 de agosto de 2025 01:44
"Simplemente más", como el eslogan de Fiat. La dupla compuesta por Alfredo Valdez Diez y Javier Garralda se consagró campeona de la XXI Vuelta de los Valles que concluyó exitosamente ayer en el Club de Autos de Colección, luego de tres días de competencia.

Así, con su Fiat 1600 modelo 1970 la dupla se alzó con el trofeo de la Vuelta de los Valles y además con la Copa Challenger. Valdez Diez sumó su tercera copa en la tradicional competencia. Compitieron 40 binomios de Salta, Tucumán, Jujuy y Buenos Aires.

La dirección de la carrera estuvo a cargo de Mario Trippel, el supervisor del evento fue el multicampeón Fernando Nocetti. La exigente medición deportiva estuvo a cargo del equipo NIXIE, liderada por el ingeniero Gastón Velez.

 

Los resultados

 

Categoría General:

1º Alfredo Valdez Diez - Javier Garralda.

2º Santiago Valdez Diez - Matías Clement.

3º Santiago Storni - Pablo Martuccio.

Categoría TOP:

1º Alfredo Valdez Diez - Javier Garralda.

2º Santiago Valdez Diez - Matías Clement.

Categoría A:

1º Santiago Storni - Pablo Martuccio.

2º Nicolás de los Ríos - Fernando Aguirre.

3º Gustavo Soto - Agustín Tomasi.

Categoría B:

1º Gabriel Odriozola - José Odriozola.

2º Juan Nisiche - Agustina Nisiche.

3º Luis Marinaro - Franco Marinaro.

Categoría C:

1º Rafael Cornejo - Mariano Cardoner.

2º Jorge Rodríguez Mella - Rafael Huespe.

3º Martín Hernández - José Huespe.

Cat. Pre Guerra:

1º Juan José Aragón - Juan Cruz Aragón

2º Daniel Giménez - Marcos Cervantes.

Especiales:

1º Gretel Ovejero - Milagros Aragón.

 

Lo que tenés que saber...

 

Sigue ganando: Valdez Diez sumó su tercera copa en la tradicional Vuelta de los Valles. El máximo ganado, hoy retirado, fue Fernando Nocetti, quien obtuvo 15 trofeos.
Hijo i` Tigre: la dupla Santiago Valdez y Matías Clement tuvieron un gran desempeño y se convirtió en un desafío para Alfredo, padre de Santiago y campeón.
La fiesta fierrera: tras finalizar la competencia luego de 3 días, el Club de Autos de Colección entregó distinciones especiales y premios a la camaradería.

