11 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Sitepsa
Ataques a la Franja de Gaza
incendio en castañares
Autos de Colección
homicidios en Tartagal
relatos de salta
Futsal
Copa Argentina 2025
Precio de los Combustibles
DÓLAR OFICIAL

$1335.00

DÓLAR BLUE

$1325.00

+5493874749361
Deportes

Se viene la segunda fecha de las semifinales del Apertura de futsal

Tres partidos se jugarán esta noche por la Copa de Oro y mañana martes otros dos por la de Plata.
Lunes, 11 de agosto de 2025 01:44
El apasionante torneo de futsal organizado por la Liga Salteña de Fútbol llega a la recta final y desde esta noche comenzará a jugarse la segunda rueda de las semifinales de la edición 2025 del torneo Apertura.
De esta manera, en el micro estadio Delmi, hoy se enfrentarán por la Copa de Oro y a partir de las 20.15 y por la ida, Gimnasia y Tiro frente a Auri.
A las 21.30 será el turno del masculino entre Central Norte y Gimnasia y Tiro, mientras que las 22.30 Auri enfrentará a Los Cachorros.
Por su parte ,en la Copa de Plata, mañana martes y por la ida de las semifinales, se enfrentarán también en el Delmi a partir de las 21.30 Argentinos del Norte y Nuevo Horizontes, mientras que a las 22.30 lo hará Social y Deportivo La LC ante Juventud Antoniana.

 

Temas de la nota

Temas de la nota

Últimas noticias

