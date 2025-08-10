Se viene la segunda fecha de las semifinales del Apertura de futsal

El apasionante torneo de futsal organizado por la Liga Salteña de Fútbol llega a la recta final y desde esta noche comenzará a jugarse la segunda rueda de las semifinales de la edición 2025 del torneo Apertura.

De esta manera, en el micro estadio Delmi, hoy se enfrentarán por la Copa de Oro y a partir de las 20.15 y por la ida, Gimnasia y Tiro frente a Auri.

A las 21.30 será el turno del masculino entre Central Norte y Gimnasia y Tiro, mientras que las 22.30 Auri enfrentará a Los Cachorros.

Por su parte ,en la Copa de Plata, mañana martes y por la ida de las semifinales, se enfrentarán también en el Delmi a partir de las 21.30 Argentinos del Norte y Nuevo Horizontes, mientras que a las 22.30 lo hará Social y Deportivo La LC ante Juventud Antoniana.