Presentan oficialmente el choque entre Atlético Tucumán y Newell`s en Salta

Esta tarde a partir de las 18 horas se presentará en conferencia de prensa en la sede de la Liga Salteña de Futbol el partido entre Atlético Tucumán Vs Newell’s, por los octavos de final de la Copa Argentina, que se llevará a cabo este miércoles a las 19.30 horas en el estadio Martearena.

El encuentro contará con la presencia de autoridades del Gobierno de Salta a través de la Agencia Provincial Salta Deportes, del Ministerio de Seguridad y de la Copa Argentina entre otros.

En el mismo se conocerán todos los detalles respecto a la seguridad, venta de entradas y lugares para las hinchadas.

Cabe recordar que el mundialista salteño tiene capacidad para 20.500 personas y se espera un importante número de personas, teniendo en cuenta que son dos conjuntos con muchos seguidores.

Se supo que los hinchas decanos irán a la tribuna sur y ocuparán parte de las preferenciales y plateas. Los rosarinos, en tanto, irán a la popular norte y también ocuparán preferencial y platea.Primero habrá venta de entradas físicas tanto en Rosario como en Tucumán y luego se venderá en la capital salteña.Venta de entradas para Atlético Tucumán: será hoy y mañana de 10 a 17, en las boleterías de la Liga Tucumana de Fútbol (avenida Sarmiento 365, Tucumán).Miércoles 13 de agosto, de 13 a 17, en la boletería Sur del estadio Padre Martearena.Venta de entradas para Newell's: será hoy de 13 a 20, y mañana de 9 a 15, en las boleterías (Puerta 6) del estadio Marcelo Bielsa (Parque Independencia, Rosario, Santa Fe).Miércoles 13 de agosto, de 13 a 17, en la boletería de Plateas del estadio Padre Martearena.Los precios de las entradas:Menores: $25.000.Populares: $35.000.Plateas: $50.000.Las entradas se podrán adquirir con diferentes medios de pagos (efectivo, tarjeta de crédito o débito). Todas las boleterías cuentan con un PosNet.