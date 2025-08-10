Javier Milei, el presidente con más renuncias desde 1983, empieza a padecer al enojo de los que se alejaron

El gobierno de Javier Milei superó holgadamente la alarmante cifra de más de 140 funcionarios desplazados en apenas 500 días, un récord de inestabilidad que lo convierte en el presidente con más renuncias y despidos en su primer año y medio de gestión desde el regreso de la democracia en 1983. La sangría, que equivale a una baja cada}cinco días y medio, se profundizó en las últimas horas con la salida de tres funcionarios del equipo de Luis Caputo, y se vio expuesta en toda su crudeza con las explosivas declaraciones de la ex canciller Diana Mondino.

Según supo Noticias Argentinas a partir de un exhaustivo informe del Observatorio de las Elites del Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA) y un relevamiento del consultor Pablo Salinas, la inestabilidad es la marca distintiva de la gestión libertaria.

Un récord desde 1983

El informe del Observatorio de las Elites es contundente y califica la situación como una "completa anomalía". Solo en el primer año de mandato, se registraron 67 bajas en los cargos políticos de la administración central, lo que representa una rotación del 32% del total de los puestos jerárquicos.

Las áreas más afectadas por la fuga de funcionarios son:

Ministerio de Economía: Con más de 40 bajas, es la cartera más golpeada.

Ministerio de Capital Humano: Registró más de desplazamientos.

Jefatura de Gabinete: Sumó casi una veintena de salidas.

La sangría en el equipo de Caputo

En la última semana, el Ministerio de Economía volvió a ser el epicentro de las salidas, con la renuncia de tres funcionarios clave en el área de producción, en medio de una reestructuración de la cartera:

Esteban Marzorati: Secretario de Industria y Comercio.

Marcos Ayerra: Subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa (PyME).

Santiago Migone: Subsecretario de Gestión Productiva.

Si bien la versión oficial atribuye las salidas a una "optimización de la estructura", las renuncias se suman a una larga lista de funcionarios que abandonaron el Palacio de Hacienda en el último año y medio.

Mondino y el ventilador

La inestabilidad y las internas feroces del Gobierno quedaron expuestas en la reciente y explosiva entrevista que la ex canciller Diana Mondino brindó a la cadena Al Jazeera. Desplazada del cargo en octubre, la economista no se guardó nada:

Sobre el caso $LIBRA: Puso a Milei entre la espada y la pared. Ante la pregunta de si el Presidente era "corrupto o no muy inteligente" por promocionar la criptoestafa, Mondino respondió: "No lo sé. (...) Puedo darle las dos opciones, sí".

Sobre la salud mental de Milei: No desmintió que el Presidente consulte a sus perros muertos y, cuando le preguntaron si coincidía con el ex asesor Carlos Rodríguez en que Milei tenía un "desequilibrio mental evidente", la ex canciller afirmó: "Tengo que decir que Carlos siempre tiene la razón".

Sobre los insultos del Presidente: Recordó que Milei había llamado "traidores" e "imbéciles" a los funcionarios de su propio ministerio.

Las declaraciones de Mondino son el ejemplo más claro de cómo la "motosierra" también funciona puertas adentro y de la virulencia con la que se procesan las internas en el oficialismo.

