Policiales

Buscan a Mario Benigno Cáceres de 72 años

Lunes, 11 de agosto de 2025 11:22
La Policía activó el Protocolo de Búsqueda de Personas Extraviadas luego de registrarse una denuncia por el extravío de Mario Benigno Cáceres, quien desde el día 03 de julio no regresa a su hogar. Interviene por el hecho la Fiscalía Penal 5 de Capital.

Efectivos de áreas operativas e investigativas del Distrito de Prevención 1 trabajan en el operativo de búsqueda de personas bajo la dirección de la Fiscalía Penal 5 tras la denuncia de un familiar de Mario Benigno Cáceres de 72 años, quien desde el pasado 03 de julio se ausentó de su domicilio en calle Lola Mora de Capital, no retornando hasta el momento.



 

Se solicita a los medios de comunicación y comunidad, la difusión de la presente a fin de dar con el paradero, quien reúne las siguientes características: contextura mediana, altura baja, tez blanca, vistiendo con pantalón jeans color azul, chomba clara y campera marrón.

Ante cualquier información útil, se solicita aportarla al Sistema de Emergencias 9-1-1, dirigirse a la Dependencia Policial, patrulla más cercana o hacerlo al teléfono 387 5178187 de Subcomisaría Lola Mora (DDP-1).

Temas de la nota

