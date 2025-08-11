Dos jóvenes del Cerrillos Tiro Club representarán a Salta en los Juegos Nacionales Evita

El último fin de semana, el predio del Tiro Federal de Salta fue escenario de la final provincial clasificatoria para los Juegos Nacionales Evita 2025 en la disciplina de Tiro Deportivo Sub 16. Entre los 13 participantes provenientes de distintos puntos de la provincia, los salteños Azul Rivero Cornejo y Leandro Kerner, representantes del Cerrillos Tiro Club, lograron destacarse y obtener su pase a la cita nacional en Mar del Plata.

El equipo del club cerrillano también contó con la participación de Hugo Clemente y Maximiliano Viltes, quienes sumaron experiencia en la competencia. Aficionados y familiares resaltaron el esfuerzo de los jóvenes y el apoyo constante de los entrenadores y dirigentes, que nuevamente estarán a cargo de todo el plantel salteño en la instancia nacional.

“Los chicos de Tiro Deportivo estará a cargo de los entrenadores del Cerrillos Tiro Club, quienes acompañarán a los chicos en una nueva edición de los Juegos Evita”, expresó uno de los padres.

La edición 2025 de los Juegos Nacionales Evita reunirá a jóvenes de todo el país entre el 29 de septiembre y el 4 de octubre, en una competencia que combina deporte, formación y camaradería.