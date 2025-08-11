Indignación por humillación y agresión grupal a una adolescente en El Quebrachal

Un video que se viralizó en las últimas horas generó gran indignación y repudio en las redes sociales, al mostrar a ocho adolescentes, en su mayoría chicas, agrediendo físicamente a una menor en la localidad de El Quebrachal. El hecho ocurrió el pasado sábado en el barrio Centro y, tras la difusión de las imágenes, la madre de la víctima realizó la denuncia correspondiente en la Subcomisaría de El Quebrachal.



El video muestra a al menos ocho adolescentes agrediendo a la víctima. Según se observa en las imágenes, el episodio se desarrolló en una plaza, a plena luz del día. En el video se escucha a una de las agresoras decir: “Que se arrodille y pida perdón”, mientras regaña a la chica que en ese momento estaba arrodillada en el suelo. En una fila, las agresoras se turnaron para golpear a la víctima, siendo la cachetada más fuerte el momento de mayor violencia. Mientras tanto, el resto del grupo reaccionó con risas y festejos ante la situación.

Tras la denuncia, interviene la Fiscalía Penal y el Juzgado de Menores, que ya están investigando el caso para determinar las responsabilidades y las posibles sanciones.

Aunque se confirmó que la agresión fue denunciada y que las autoridades están tomando cartas en el asunto, aún no se sabe si las agresoras eran amigas de la víctima o si compartían algún vínculo como compañeros de escuela.