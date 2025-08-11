Luis Güemes, protagonista del nuevo tomo de “Salteños en la historia”

La colección “Salteños en la historia”, impulsada por EDESA, EUCASA, el Instituto San Felipe y Santiago y El Tribuno, sigue creciendo. Mañana se suma un nuevo título dedicado a la vida de Luis Güemes, escrito por Susana Mirande de Casal, que saldrá junto con la edición de este martes del diario.

En diálogo con El Tribuno, la autora expresó su entusiasmo por la publicación:

“Estoy muy contenta. La idea es que este libro lo aprovechen sobre todo los chicos del secundario, pero también estudiantes de los últimos años de primaria. Es una biografía simple, no complicada, para que puedan conocer a las personas más destacadas de su provincia”.

Mirande de Casal destacó que su obra ofrece un conocimiento accesible y pensado para despertar la curiosidad de los jóvenes: “Ojalá los entusiasme en el conocimiento de otros personajes ilustres. Este es solo uno, pero la colección muestra muchos más”.

La elección de Luis Güemes no fue casual. “Me llamó mucho la atención su vida, no solo por ser médico, sino por su manera de vivir, de pensar, por las virtudes que lo destacaban. La verdad es que me entusiasmó mucho escribir sobre él”, contó.

La autora relató que el proceso de escritura le demandó algunos meses, ya que lo llevó adelante en paralelo con su trabajo en la formación docente: “Yo doy cursos a docentes, antes daba clases en la universidad. No me dediqué exclusivamente al libro, pero fue un trabajo muy enriquecedor”.

Fiel defensora de la lectura en papel, Mirande de Casal resaltó el valor del contacto físico con los libros:

“No hay que perder el hábito de manipular un libro, de subrayar y marcar con respeto las partes importantes. La pantalla es más fría y rápida; el libro es como un amigo al que uno puede acudir en cualquier momento”.

Su trayectoria

Sobre su trayectoria, recordó que llegó desde Buenos Aires a Salta hace muchos años, desarrollando una extensa labor académica en la Universidad Católica, donde fue docente, secretaria académica y decana. Licenciada en Filosofía, con estudios en Ciencias de la Educación y posgrados en España, también es autora de un libro para docentes titulado El desafío de ser docente.

“Ser docente es una misión espectacular, llegar al alma de los chicos y jóvenes es un regalo. Lamentablemente, esa dimensión se ha perdido un poco por la falta de formación y de reconocimiento social”, resaltó.

Aunque no está confirmada una presentación formal inmediata, Mirande de Casal adelantó que su libro estará disponible mañana junto con El Tribuno, sumándose a las entregas anteriores de la colección, que retratan a otros grandes protagonistas de la historia salteña.