Mirá el medallero argentino en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025

La delegación argentina continúa sumando preseas en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, donde ya acumula medallas en disciplinas como natación, ciclismo, remo, tiro y BMX.

Con 338 atletas (172 hombres y 166 mujeres) en competencia, el objetivo es superar la sexta posición lograda en Cali-Valle 2021, cuando el país obtuvo 73 medallas. La primera dorada para Argentina en esta edición llegó de la mano de Agostina Hein, quien se consagró campeona en los 400 metros libres femeninos con un tiempo de 4:06.96, récord panamericano junior, y aseguró su clasificación para Lima 2027.

En natación también hubo lugar para la alegría colectiva con el bronce en el relevo 4x100 estilo libre femenino, compuesto por Cecilia Dieleke, Magdalena Portela Walter, Martina Urgelles, Catalina Acacio, Lucía Gauna, la propia Hein y Malena Santillán.

En ciclismo, el equipo argentino sumó sus primeras preseas en la competencia con Julieta Benedetti Venturella, que obtuvo la de plata y Delfina Dibella Latorre el bronce en la contrarreloj individual femenina.

En mountain bike, Lucía Miralles se quedó con la plateada en cross-country, mientras que en la rama masculina el salteño, Nicolás Reynoso, también se colgó la plata.

El remo dijo presente con el cuarteto integrado por Agustín Annese, Fernando Álvarez, Marcos Rojas y Martín Mansilla, que finalizó segundo en la prueba de Cuatro Sin Timonel masculino con un tiempo de 6:22.91, solo detrás de Chile.

En BMX Freestyle, el neuquino Manuel Turone brilló con su estilo y se quedó con la medalla plateada gracias a un puntaje de 91 en su segundo intento, escoltando al colombiano Saúl Hernández.

En tiro deportivo, la mendocina Josefina Mella se quedó con dos preseas de bronce: una en pistola de aire 10 metros femenino, donde totalizó 212.3 puntos en la final y otra en tiro deportivo general.

Por su parte, el tucumano Joaquín Cisneros se colgó la plata en trap masculino, con 39 aciertos en la final, quedando apenas detrás del brasileño Hussein Daruich.