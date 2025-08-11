Cuándo se juegan los octavos de Libertadores y Sudamericana: días, hora y TV

Del martes 12 al jueves 14 de agosto se disputarán los partidos de ida por los octavos de final de las copas Libertadores y Sudamericana 2025. River, Racing, Vélez y Estudiantes de La Plata son los representantes argentinos en "la gloria eterna", mientras que Independiente, Huracán, Godoy Cruz, Lanús y Central Córdoba de Santiago del Estero van por "la gran conquista".

Cuándo, a qué hora y por qué canal se juegan los partidos

Los 16 equipos clasificados buscarán seguir avanzando en el torneo continental.

La Conmebol Libertadores 2025 vuelve la próxima semana con los partidos de Ida por los Octavos de Final, entre el martes 12, miércoles 13 y jueves 14 de agosto, con emocionantes partidos que pueden comenzar a definir tendencias de los posibles clasificados para la siguiente etapa en el torneo continental.

A continuación, los datos y antecedentes de los encuentros por la Ida de Octavos.

Copa Libertadores

Martes

19: Fortaleza vs. Vélez (Fox Sports)

21.30: Atlético Nacional vs. San Pablo (Fox Sports)

21.30: Peñarol vs. Racing (Fox Sposts)



Miércoles

19: Cerro Porteño vs. Estudiantes LP (Fox Sports)

21.30: Flamengo vs. Internacional (Fox Sports)

Jueves

19: Botafogo vs. LDU de Quito (Fox Sports)

21.30: Libertad vs. River Plate (Telefé)

21.30: Universitario vs. Palmeiras (Fox Sports)

Copa Sudamericana

Martes

19: Once Caldas vs. Huracán (Dsports)

21.30: América de Cali vs. Fluminense (ESPN)

21.30: Independiente del Valle vs. Mushuc Runa (ESPN)

Miércoles

19: Bolivar vs.Cienciano (Dsports)

21.30: Alianza Lima vs. Universidad Católica (Dsports)

21.30: Universidad de Chile vs. Independiente (ESPN)

Jueves

19: Atlético Mineiro vs. Godoy Cruz (ESPN)

21.30: Central Córdoba vs. Lanús (Dsports)



