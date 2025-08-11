Horas decisivas en el caso del asesino serial de Jujuy: buscan más cuerpos con un geo radar

Los resultados de los análisis de ADN a los restos óseos encontrados en la vivienda de Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy, se conocerían este miércoles.

El fiscal de la causa, Guillermo Beller, conversó con la agencia Noticias Argentinas y destacó que las conclusiones de los análisis para constatar las identidades de los desaparecidos estarían listas en 48 horas.

En este sentido, el representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) jujeño indicó que este martes llegará a la provincia el equipo entomólogo forense que examinará los insectos en los huesos para determinar fechas.

“Mañana también arribarán antropólogos con un geo radar de Gendarmería para detectar anomalías en el suelo o si hay algún elemento extraño, eso tanto en el domicilio, como en otros dos lugares investigados”, añadió Beller.

Además, afirmó que un grupo de perros rastrearán restos en diferentes basurales, donde los investigadores corroboraron que se trasladaban los residuos.

Tiene prisión preventiva por cuatro meses

Actualmente el hombre, de 37 años, se encuentra detenido con prisión preventiva durante cuatro meses por el delito de homicidio por ensañamiento.

Hasta ahora solo se lo señala como responsable del crimen de Jorge Anachuri, pero cada vez hay más datos que lo vinculan con los hechos de Juan Carlos González, (60), Juan José Ponce (51), Miguel Ángel Quispe (60) y Sergio Alejandro Sosa (25).

De acuerdo a lo establecido en la investigación, y de lo declarado por el sobrino del acusado, de 16 años, todos los viernes Jurado llevaba a diferentes hombres, tomaban alcohol y allí se presume que podrían haberse desencadenado los crímenes.