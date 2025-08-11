UCASAL se suma a la Experiencia Endeavor NOA 2025 para fortalecer el espíritu emprendedor

En línea con su compromiso con el desarrollo emprendedor y la formación de líderes con impacto, la Universidad Católica de Salta (UCASAL) participará activamente de una nueva edición de la Experiencia Endeavor NOA, que se llevará a cabo el 4 de septiembre en el Centro de Convenciones de Salta de 9.00 a 18.00 hs.

Como institución educativa que promueve la innovación, el liderazgo y el emprendedurismo, UCASAL acompaña este evento referente del ecosistema emprendedor, que reunirá a voces y mentores destacados, además de participantes, estudiantes, profesionales, empresarios e inversores.

En esta edición, UCASAL no solo participa como institución acompañante, sino que además integra activamente en el “Encuentro de Ecosistema Emprendedor” en el marco del evento. La universidad contará con un espacio de visibilidad (stand interactivo), donde se compartirán propuestas formativas vinculadas al emprendedurismo, la tecnología y los nuevos desafíos del mundo laboral. Además, un grupo de miembros de su Comunidad estará presente durante la jornada para aportar desde la asistencia y desarrollo del evento.

Es importante destacar que aproximadamente 20 estudiantes de diversas carreras y pertenecientes a la comunidad de Emprendedurismo e Innovación UCASAL, serán voluntarios cumpliendo diversos roles en el evento.

La Experiencia Endeavor NOA 2025 contará con la presencia de oradores de alto impacto, talleres prácticos, mentorías y espacios de networking con las Instituciones de Apoyo al Emprendedor de la Provincia. Será un día clave para quienes creen en el poder transformador de emprender.



Para UCASAL, participar de este evento representa una oportunidad estratégica en su vínculo con el ecosistema emprendedor local y nacional, y reafirma su misión de formar líderes comprometidos con la transformación social.

Conoce quienes serán parte y sumate ahora:

