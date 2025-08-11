UCASAL se suma a la Experiencia Endeavor NOA 2025 para fortalecer el espíritu emprendedor

¿Qué necesita un perfil profesional para destacarse hoy? ¿Cómo prepararse para una entrevista laboral, empezar a facturar o aprovechar la inteligencia artificial para conseguir empleo? Estas y muchas otras preguntas fueron el eje de “Tu ingreso al mundo laboral”, el evento organizado por la dirección de Graduados y Empleabilidad de UCASAL, que este año renovó su propuesta con un formato completamente digital y con charlas transversales, dirigidas a estudiantes y graduados de todas las carreras.

El evento se llevó a cabo durante el mes de mayo y estuvo compuesto por seis charlas grabadas en formato streaming, con contenidos prácticos, actuales y destinados a facilitar la inserción laboral. Cada encuentro presentó una dupla de profesionales —entre conductores y entrevistados— que aportó diversidad de voces, estilos y miradas, generando un espacio dinámico, profesional y cercano.

La jornada comenzó con la presentación del Ing. Alejandro Patrón Costas y la Lic. Isabel Cornejo, quienes dieron la bienvenida a los asistentes y destacaron la importancia de crear espacios de encuentro entre estudiantes, graduados y el mundo laboral.

La primera charla denominada “Honorarios: de la teoría a la práctica. ¡Empezá a facturar!”, estuvo a cargo del Lic. Nicolás Isola, quien explicó de manera clara los primeros pasos para comenzar a cobrar servicios profesionales desde un enfoque legal y práctico.

Le siguió “Cómo ingeniártelas en la vida”, organizada junto al Servicio de Empleo del COPAIPA, a cargo de las Lic. Ana Inés Galindo y María Belén Hernández, quienes brindaron consejos para encarar la búsqueda laboral con estrategia, creatividad y perseverancia.

En la charla “Cómo usar la inteligencia artificial a tu favor para conseguir trabajo”, el Lic. Martín Güemes compartió herramientas y estrategias para potenciar el perfil profesional mediante el uso de la IA.

Más tarde, en “La clave de una entrevista laboral impactante”, el Lic. José María Zambrano destacó la importancia de la actitud a la hora de comunicarse: “La comunicación es parte de esa actitud que tengo que tener; tengo que lograr que todos mis momentos comunicativos sean efectivos”, expresó.

La jornada continuó con “Activá tu espíritu emprendedor”, a cargo de la Lic. Viviana Santinón, quien invitó a reflexionar sobre el camino del emprendedor desde una mirada realista, motivadora y positiva para quienes desean iniciar sus propios proyectos.

El evento cerró con “Impulsá tu futuro”, un espacio de diálogo con Delfina Sol Retambay en el que se conversó sobre las oportunidades de pasantías y el uso de la Bolsa de Trabajo UCASAL como una puerta de entrada al mundo profesional.

Con esta propuesta renovada, UCASAL continúa acompañando el desarrollo personal y profesional de su comunidad. “Tu Ingreso al Mundo Laboral” se consolida así como una experiencia formativa e inspiradora que acompaña a estudiantes y graduados en su camino hacia el desarrollo. Las charlas pueden verse en el canal de YouTube de UCASAL y también a través del Instagram @graduadosyempleabilidad.ucasal.

Mirá:

https://prensa.ucasal.edu.ar/ingreso-laboral-universidad-trib



