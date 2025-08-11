¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

11 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
terremoto
Ataques a la Franja de Gaza
incendio en castañares
Autos de Colección
homicidios en Tartagal
relatos de salta
Futsal
Copa Argentina 2025
Precio de los Combustibles
terremoto
Internacionales

Un terremoto de 6,1 de magnitud deja un muerto y al menos 29 heridos en el noroeste de Turquía

Son al menos los 16 edificios se derrumbaron en las zonas rurales de Balikesir.
Lunes, 11 de agosto de 2025 07:29
Terremoto en Turquía
Una persona murió y 29 resultaron heridas durante un sismo de magnitud 6,1 ocurrido este domingo en la provincia de Balikesir, en el noroeste de Turquía, anunció el ministro del Interior, Ali Yerlikaya.

Durante una conferencia de prensa en Balikesir, Yerlikaya confirmó que “un anciano de 81 años falleció” y que no corre riesgo la vida de ninguno de los heridos. También destacó que ya concluyeron las operaciones de búsqueda y rescate.

Yerlikaya informó además que un total de 16 edificios se derrumbaron en las zonas rurales de la provincia, de los cuales 12 eran estructuras abandonadas.

El sismo, ocurrido a las 19:53 hora local (16:53 GMT), causó pánico generalizado en la región. Se vio a residentes agrupados en zonas abiertas mientras las autoridades instaban al público a mantenerse alejado de las estructuras dañadas.

Temas de la nota

Temas de la nota

Últimas noticias

