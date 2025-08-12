Fuentes de la Secretaría de Transporte indicaron ayer que "la privatización de los trenes, no se detiene" y que las versiones en ese sentido "son Falsas", según una comunicación con la agencia Noticias Argentinas.

"SOF S.A. se encuentra en pleno proceso de ingreso de capitales privados que apunta al modelo de concesión de las diferentes líneas ferroviarias del AMBA, larga distancia y regionales", indicaron las fuentes.

Y añadieron que "se trata de abrir al mercado líneas ferroviarias cuyos recorridos cuentan con atractivos para inversiones privadas, ya sea por sus destinos o potencial de pasajeros. Se está avanzando en un modelo de concesión por cada una de las cinco líneas que opera SOF S.A. (Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín y Belgrano Sur), más regionales y larga distancia".

Indicaron que "se busca concesionar la administración y el mantenimiento de la infraestructura, es decir, administrar los derechos de paso", lo que significa que "una empresa le cobrará un peaje a quien opera el tren. Y, complementariamente, otro capital privado administrará los talleres y el mantenimiento de las formaciones".

Destacaron, además, que "en el último mes, la operadora ferroviaria pasó de contar con cuatro gerencias generales a dos". Una disminución de la estructura que apunta a reducir costos.