12 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Reservas del Banco Central
Ministerio de Salud de Salta
Copa Argentina 2025
Ataques a la Franja de Gaza
Corrupción en el penal de Villa Las Rosas
homicidios en Tartagal
Cámara de Diputados de Salta
puente del río vaqueros
Municipios

Orán: Naiara Rivera fue elegida por sus notas para ir a Dinamarca

Viajará en el marco de la Beca AFS Youth Assembly 2025.
Martes, 12 de agosto de 2025 02:07
Naiara Rivera
Desde la Dirección del Colegio Bachiller N° 5.089 de Orán, confirmaron a medios locales que la alumna Naiara Isabel Rivera, de 4° año 1ª división, turno mañana, fue seleccionada para participar de un intercambio cultural en el marco de la Beca AFS Youth Assembly 2025.

Naiara, de 16 años, es una de los diez jóvenes salteños elegidos como Embajadores Culturales 2025, y entre ellos, cuatro pertenecen a la ciudad de Orán. En su caso, representará no solo a su colegio sino también a su comunidad en un programa educativo que se desarrollará en Dinamarca, durante el mes de noviembre, con una duración de cuatro semanas, informó Radio A.

La beca exige un alto compromiso académico y social: los postulantes debían tener calificaciones superiores a 8, un nivel de inglés intermedio-avanzado, y antecedentes de participación en actividades comunitarias. Naiara cumple con todos estos requisitos y además realiza, junto a su familia, acciones solidarias en el Chaco salteño, una labor que también fue valorada por la organización.

El viaje será cubierto por la beca en cuanto a pasajes y alojamiento. Naiara residirá en una escuela secundaria (Efterskole) y los fines de semana compartirá con una familia anfitriona danesa. A través de una cuenta digital, también recibirá un fondo destinado a gastos personales durante su estadía. No es la primera vez que el Colegio Bachiller N° 5.089 forma parte de intercambios culturales.

 

