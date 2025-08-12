¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

12 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Salta

Los jardineritos de la escuela Joaquín Castellanos visitaron El Tribuno

Unos treinta chicos de las salas de 5 años visitaron el complejo editorial, charlaron con periodistas, conocieron la redacción, el estudio de streaming y Radio Salta, y aprendieron cómo nace una noticia.
Martes, 12 de agosto de 2025 11:07

Risas, curiosidad y muchas preguntas llenaron en la mañana de hoy la redacción de El Tribuno. Los protagonistas fueron los jardineritos de la escuela Joaquín Castellanos, de la ciudad de Salta, que llegaron al complejo editorial acompañados por las seños Mariana Comba y Gabriela Guzmán, en el marco del proyecto escolar "Nos Comunicamos".

Unos treinta chicos de las salas de 5 A y B, recorrieron cada rincón del diario. Allí, dialogaron con periodistas para saber cómo es el camino de una noticia: desde que ocurre un hecho, hasta que llega a los lectores en el diario impreso, la web o las redes.

No faltaron las preguntas. Los chicos también conocieron el estudio de streaming y pasaron por Radio Salta, donde contaron que en la escuela están preparando su propio semanario y programa de radio.

La visita terminó con fotos, saludos y la promesa de volver… porque, quién sabe, tal vez entre estos pequeños curiosos esté el próximo gran periodista salteño.

